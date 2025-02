Manekenka otkrila mračne tajne iz sveta modelinga: Priče iz hotelskih soba, moćnici i izgladnivanja

Manekenka Jelena Gluščević ispričala je kroz šta sve djevojke prolaze kako bi opstale u svijetu mode.

Jedna od najpoznatijih srpskih manekenki, Jelena Gluščević (26), ima veliko iskustvo u ovom poslu koji je san mnogih, a odnedavno je i ekskluzivni menadžer jedne modeling agencije.

Kao neko ko je prošao kroz cjelokupan put modnog biznisa, ona je otkrila sve mračne tajne industrije, ali i kroz šta sve djevojke prolaze kako bi opstale u svijetu mode.

"Djevojčice od 12 godina ne znaju ništa"

"Sa 12 godina sam završila školu za manekene. Tu sam naučila osnovu, a prve revije su bile sa 15-16 godina i odatle je sve krenulo. Djevojčice sa 12 godina ne znaju ništa. To dolazi od preusmjeravanja roditelja ka potencijalnim željama. Ja sam igrala balet dugo i cijeli život sam voljela scenu i onda je ovo bio neki logičan slijed okolnosti. Eto, i ja sam, kao i mnoge mlade djevojke i djevojčice, oduvijek više voljela revije nego fotkanja, zato što na reviji imamo taj cjelokupan doživljaj: pista, reflektori... To je sve što i vi vidite, a iza kulisa se dešava svašta. Uvijek se dešavalo i dešavaće se. Imam velika prijateljstva koja su nastala iz poslovne saradnje, i kontakte koji su mi omogućili da sada budem na ovoj poziciji, ali događaju se i te negativne stvari."

Jelena je potvrdila da su ljepota i uspjeh često povezani sa zavišću i sujetom.

"Apsolutno. Koliko imam prijatelja, toliko imam i ljudi s kojima nisam toliko bliska, nazvaćemo to tako. Naglašavam, to ne bih puko vezivala samo za modeling. Tu smo možda najviše okruženi toliko lijepim ljudima, ali generalno mislim da oni imaju problem gdje god da su kada su u pitanju sujeta i zavist, s tim sam se susretala i na nekim poslovima", priznala je, pa ispričala jedan nemio događaj koji joj je ostao urezan u pamćenju:

"Sve se svodi na to kako se postaviš i kakav si prema drugima, ali nekada ne možeš da utičeš na sve. Neko će da ti pravi probleme i spletke bez obzira na sve. Bilo je raznih podmetanja nogu. Znam djevojke koje su išle u inostranstvo na kasting, uveče su došle u hotel, a ujutru su se probudile s jogurtom u kosi. To rade koleginice. Znaš da imaš kasting za 15 minuta na kom moraš da se pojaviš sređena, čista, svježa... Pitanje je koliko si psihički jaka i koliko si, da kažemo, naštimovana isključivo na posao. Djevojke koje su malo slabije će da planu i uđu u konflikte. Ona je oprala kosu i otišla na kasting, ali se više ne bavi modelingom."

Kako je i sama naglasila, svi su drugačiji kada se reflektori i blicevi ugase.

"Ako si u dobroj i sigurnoj agenciji, nemaš problem. Tada nisi prisiljen da radiš nešto što ne bi trebalo. Ne moraš da radiš 'neke stvari' da bi dobila posao, agencija te štiti. Djevojke su danas, nažalost, u većini slučajeva veoma naivne, i vjeruju svemu što je na društvenim mrežama, ljudima koji im se javljaju preko Instagrama i obećavaju svašta. To su klasične prevare zbog kojih one poslije gube nadu i vjeru u ovaj divan posao. Oni, recimo, zovu djevojke da se prijave, da dolaze na neke kastinge. Namame i roditelje djece. Javljaju im se navodno u potrazi za talentima, traže mnogo para, djevojkama šta sve ne. One treba da budu srećne ako ta prevara ostane samo na nivou toga da im je neko uzeo novac. Ne pričamo samo o se*sualnom zlostavljanju već i o psihičkom maltretiranju na razne načine, uslovljavanju tipa 'koliko želiš da dobiješ taj i taj posao, potrebno je da odradiš to i to.' Zbog toga je jako bitna komunikacija između djeteta i roditelja, i da roditelji budu upućeni apsolutno u sve što se dešava. Naravno, ne dešavaju se katastrofe isključivo u modelingu i manekenstvu. To se dešava svuda. Sve zavisi do toga kako se postavite prema klijentima i kolegama."

"Javljali su mi se roditelji djece od dvije godine"

Svijet mode otvoren je i za najranije uzraste. Tada o svemu odlučuju majke i očevi, koji su često podjednako naivni ili po svaku cijenu žele da nasljednici uđu u svijet manekenstva, ne obazirući se na to šta dijete želi i može.

"Malo dijete nema pojma šta hoće, a šta neće. Nekad su u pitanju djeca od tri ili pet godina koja jedva znaju kako se zovu. To onda sigurno nije želja djece. U sklopu agencije u kojoj radim imamo obuke za male buduće manekene koji imaju potencijala da se bave tim poslom. Djeca su svuda po reklamama, na bilbordima, to nije nešto novo i strano. E sada, tu su najbitniji roditelji. Mi ne sarađujemo s djecom ispod tri godine. Djeca od tri godine su još uvijek mala, ali s njima opet može nekako i da se komunicira, može da im se priđe i ta djeca su saradljiva. Meni su se javljali roditelji djece od dvije godine, napišu mi: 'Moja ćerka želi da bude model.' Kako vaša ćerka od dvije godine može da želi bilo šta, osim autića, lizalice? To su već problemi koji su u glavi roditelja, većinski mama. Očevi uglavnom nisu ni upućeni. Mi najmanje sarađujemo sa očevima, njih nema. Oni samo znaju koliko para treba da se da ili bude: 'Ja sam ti rekao da će ti samo uzeti neke pare.' Postoje mame koje zaista slijede snove i želje svog djeteta, prate njegove talente, a postoje i one mame koje ne možeš ubijediti da dijete prosto nije talentovano, da ne želi, da mu nije prijatno. One forsiraju svoje dijete. U najčešćem slučaju je to mama koja liječi svoje neostvarene želje i komplekse. S druge strane, imamo majke koje su i te kako posvećene djeci i koje ih osluškuju apsolutno za svaku sitnicu, brinu da li će akademija da utiče na školu, neke druge obaveze, ali su one uglavnom dobro organizovane, pa nema nikakvih problema. Naši manekeni završavaju i fakultete, rade, imaju porodice, ovaj posao nas apsolutno ne sprečava ni u čemu.

"Debela si, ali radićeš za mene"

Ipak, pored želje, talenta i učenja, činjenica je da modeli moraju da izgledaju lijepo, te se često izgladnjuju, podležu estetskim zahvatima i škode svom zdravlju.

"Sada opet dolazimo do te psihe. To je ključ, jer u pitanju su mlade djevojke. Naravno da nemaju potrebe za izgladnjivanjem. One su takve kakve jesu. Metabolizam je u tim godinama dosta brži nego, recimo, za deset godina. Tada je okej da ti povedeš računa o ishrani. Sada u ovim godinama stvarno nema potrebe za tim. Međutim, dolazimo do toga da slušaju te neke priče iz devedesetih ili neke fantomske agencije koji ih ubjeđuju da one moraju da budu nerealno mršave, djevojke koje i te kako već ispunjavaju sve norme modelinga. Imali smo situaciju na reviji jednog poznatog dizajnera, naručivale smo brzu hranu. To nije ništa čudno, gladne smo, i modeli su ljudi. Tu su stajale neke djevojke i nisu smjele da jedu zato što im je tako rečeno u agenciji, oni su im zabranili hranu! Ne smiju da jedu zato što imaju reviju! To je bio apsolutni šok. To su bile nove, mlade koleginice. Nismo mogli da vjerujemo. Čula sam za slučajeve gutanja vate, što je maltene postalo urbana legenda, ali je ovo, po meni, zaista nešto jezivo. Neko u koga imaš povjerenja, kao one u tu agenciju, pogotovo ako si malo nesigurna, često može da te ubijedi u mnogo toga. Pogotovo nakon prve nedobijene revije, kampanje, odmah padaju u neku vrstu depresije, same sebi su ružne, debele i dižu ruke od posla. Svima se dešava, jednostavno, takav je posao, svodi se na fizički izgled. Nema veze koliko si lijepa, ti se nekom dizajneru u tom trenutku ne uklapaš u viziju, ne uklapaš mu se u kolekciju. Kada si odbijen, jako je bitno da ne odustaješ. Radiš na sebi, ali ne u tom negativnom smislu. Prisustvovala sam scenama da se djevojke rasplaču i slome na komade. I dizajneri su nekada krivi, jer su pregrubi. Treba umjeti s tim da se nosiš. Meni sada može da kaže neko bilo šta, ja neću reagovati, ali kada sam bila mlađa, i te kako jesam. Jednom mi je dizajnerka, čim me je vidjela, rekla: 'Jao, al' si debela.' Prije mene je rasplakala 15 devojaka. Onda mi je rekla: 'Dobro, ajde prošetaj, da te vidim ipak', ja sam prošetala i ona je rekla: 'Jesi debela, ali dobro hodaš, radićeš za mene.' E onda dolazimo do toga da li da se pokupiš i da odeš, jer je to totalno nepoštovanje, pristup je katastrofalan, ili da odradiš to. Ostala sam i radila sam s njom, posle su moje fotografije bile svuda, dok je ona gostovala po televizijama, iako sam debela", rekla je ona i osvrnula se na plastične operacije, koje su danas sve češće:

"Modeling je, kao i sve ostalo, spustio kriterijume što se tiče hijalurona, operacija nosa, silikona u grudima, u zadnjici. Zapravo smo prišli estradi. Rekla bih da je to zbog uticaja društvenih mreža. Modeling sam po sebi, kao branša, totalno gubi na nekoj vrijednosti. Sada, kada kažeš da si model, to više nije ništa spektakularno, nego te pitaju u kojoj si sezoni rijalitija bila. Smatram to degradiranjem jedne jako lijepe profesije. Trudiš se, ulažeš u sebe da bi se pojavio neko sa 50.000 pratilaca na Instagramu i silikonima i dobije posao prije tebe koji se za to dugo spremaš."

Na revijama, skupu ljepotica, često se nađu brojni uticajni muškarci koji žele bliže upoznavanje.

"Zavisi na kakvom modnom događaju ste, da li je to neka revija privatne režije ili je ozbiljnija organizacija. Kada dođete na neki događaj koji je ustaljen već 20 godina, tu nemate takav problem, tu se ne skuplja takav profil ljudi. Ali, ako dođete na reviju organizovanu u restoranu, tu možete da očekujete svašta. Opet kažem, zavisi od agencije za koju radiš, ko te šalje. Kada te fantomske agencije slijede preko Instagrama i kažu: 'Hoćeš da radiš reviju u petak u tom i tom restoranu?' i djevojke odu, mogu da očekuju svašta. Naravno, uvijek imaš slobodu izbora, uvijek možeš da kažeš 'ne'. Ne može tu da se napravi nešto toliko strašno, svjesni su da će skandal otići u javnost, zbog toga mislim da ti muškarci koji imaju 'ponude' moraju da ostanu civilizovani. Ali da pokušavaju - i te kako. Ako kažeš 'ne', postoji mogućnost da više nećeš raditi, ali imaš mogućnost izbora" , kaže i nastavlja:

"To često budu kulturni i normalni ljudi, ali čim vidim da se tu nešto dešava i da su neke skrivene namjere, odmah stavim tačku i povučem se. E sada, to je opet i do procjene. Ne znam koliko je djevojčica od 17-18 godina sposobna za to. Kod nas u agenciji uvijek govorim da nema priče poslije revije, ideš kući ili sa svojim društvom i to je to. Nema apsolutno nikakvog druženja s nepoznatim ljudima: 'Hvala puno na svemu, hvala na komplimentu, prijatno, doviđenja.' Nema potrebe da dovodiš sebe u neprijatne situacije."

Jelena je otkrila koje muškarce s javne scene najčešće viđa na revijama privatnog karaktera:

"Glumci su možda pod broj jedan, pa sportisti, pa pjevači. Da li su stariji? Pa svakako je stariji od djevojke od 16 godina. Dakle, držati do sebe, biti u dobrim agencijama, biti svjestan sebe i raditi na sebi."

