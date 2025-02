Održana komemoracija Dejanu Matiću: Govor Gagija Jovanovića rasplakao cijelu salu

Gagi nije mogao da zaustavi suze tokom emotivnog govora na komemoraciji kolegi i prijatelju.

Glumac Dragan Gagi Jovanović je održao potresan govor na komemoraciji kolegi i prijatelju Dejanu Matiću, a na kraju se i sam rasplakao.

Gagi je govor držao sve vrijeme okrenut fotografiji preminulog kolege i prijatelja, a u nekoliko minuta je stalo mnogo emocija, riječi i sjećanja.

"Dragi moj gospodine Raskas, moja Ofelijo, Crvenkapo, dragi moj Nosati, Maestro, prijatelju, Mato, Kuguare, kume... Kad smo polovinom 80-ih godina pronašli ispod stola ili pod stolom naše kafane Manjež tajne spise gospodina T. Kuguara, u kojima je stajalo uputstvo za igru neke nove, drugačije, kuguar komedije, ala smo se naigrali... Više od hiljadu puta na sceni, desetine serija i filmova, televizijskih emisija...", započeo je Gagi:

"Dosta smo uradili. Možemo biti ponosni. Radili smo u najgora vremena, borili smo se za koricu hljeba, igrali smo za 10 maraka, ali sa tom energijom prošli smo kao da smo živjeli negdje u raju. Znam da si sad u prvom redu nekog balkona gore i da uživaš u ovoj mojoj nelagodnosti, kao kad mi umjesto gospodine Krokson, to je nemoguće, kažeš gospodine Krokson, to je menoguće i onda me gledaš kako ću da se snađem."

"Da izguramo nešto svoje, bili smo hrabri. Naš profesor je na premijeri našeg diplomskog ispita ustao i vikao ushićeno "Ovo su moji studenti!". A prije toga nam je rekao da smo upropastili Marsila Ašara, ali uspjeli smo, izgurali smo, napravili smo nešto drugačije, nešto svoje."

"Hvala ti za svu radost, za podršku, uživao sam dijeleći scenu sa tobom. Počivaj u miru i neka ti je vječna slava", rekao je Gagi Jovanović koji je zaplakao zbog gubitka bliskog prijatelja i kolege, a nakon ovih njegovih riječi svi prisutni u sali su plakali.

Na komemoraciji su govorili i Pavle Pekić, Iskra Brajović, Dušica Sinobad, Nenad Gvozdenović (reditelj), Milan Čučilović i upravnik BDP Jug Radivojević.

Podsjetimo, glumac Dejan Matić preminuo je 5. februara u 61. godini nakon duge i teške bolesti.

Matić će biti sahranjen na groblju Lešće u ponedjeljak 10. februara u 13 časova.

