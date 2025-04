"Pumpaj i dinstaj": "Nik Sloter" podržao proteste srpskih studenata (VIDEO)

Kanadski glumac Rob Stjuart, poznat po legendarnoj ulozi Nika Slotera u seriji "Tropska vrelina", podržao je studente u blokadi i poručio im da oni mogu biti iskra demokratije u cijelom svijetu.

Izvor: MONDO

Video poruku podrške Roba Stjuarta studentima u blokadama u Srbiji, prenio je bend Atheist Rap na svom zvaničnom fejsbuk nalogu.

"Pozdrav opet, Srbijo. Ja sam Rob Stjuart, iliti, Nik Sloter. Imam informaciju da se u posljednjih pet mjeseci dešavaju masovni protesti širom vaše predivne zemlje", kaže Stjuart u objavi na fejsbuku.

"Protesti protiv korumpirane vlade, protiv kriminala u vlasti, protest protiv vlade koja je postala gluva prema glasovima svog naroda", kaže Stjuart aka Nik Sloter.

On u video poruci podrše studentima u blokadama ističe "da treba da budemo bolji kada biramo ljude na pozicijama moći".

"Moja današnja poruka je za studente u Srbiji, kičmu ovih protesta i intelektualnu i duhovnu dušu vaše zemlje. Nikada nemojte odustati od borbe za slobodu, nikada nemojte predati svoje pravo da zahtevate pravdu za sve“, poručio je Stjuart studentima u blokadi.

"Jer, upravo sada u ovom istorijskom trenutku, vi možete biti iskra. Iskra koja može zapaliti plamen demokratije širom svijeta", naglasio je glumac i svoje obraćanje završio na srpskom, uzviknuvši:

"Pumpaj i dinstaj all around the world".

(MONDO/Nedeljnik)