Pokazala prsten u emisiji uživo: Vjerila se Tanja Savić, pilot iz Amerike sve organizovao u tajnosti

Tanja Savić otkrila da se udaje za partnera Mukija u emisiji uživo

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Regionalna muzička zvijezda Tanja Savić je već duže vrijeme u srećnoj vezi sa pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem, a sada je prvi put progovorila o tajnoj vjeridbi koju joj je priredio.

Tanja je sada otkrila da nije željela da previše priča o vjeridbi jer je htjela da to ostane intimna stvar.

"Nisam htjela da se pravi pompa, to je bilo nešto intimno i naše. Oduševio me je... Očekivala sam, ja kad vidim prstenje oduševim se i nije me sramota da kažem da mi se prsten sviđa, a on je brže-bolje otrčao i kupio ga. Bilo je spontano, ništa namješteno, da obilježi taj trenutak", rekla je Tanja i pokazala prsten.

Izvor: Pink scereenshot

Na pitanje da li su već zakazali svadbu, Tanja je rekla da je trebalo da se održi ovog mjeseca, ali da je pomjerena.

"Planiram je, trebala je da se desi u ovom mjesecu, ali je zbog koncerta u Novom Sadu pomjerena. Desiće se kad budemo spremni i mirni, a sad imamo mnogo obaveza oko kuće. Planiramo da pravimo kuću, pa kad se to završi", rekla je pjevačica.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:53 Tanja Savić i Emir uživo izveli svoj duet Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir, MONDO)