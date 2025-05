"To radim da ne bih postala alkoholičarka": Tanja Bošković otkrila šta ju je sklonilo od poroka

Tanja Bošković, nije odustala od svog poziva, glume ni kada je otišla u penziju, a sada otkriva šta joj je najviše značilo u životu

Izvor: Lepa i Srecna

Tanja Bošković jednom prilikom je ispričala da smatra su je teški fizički poslovi sklonili od poroka.

"Od gluposti i od lude glave. Ne mogu da kažem: 'Ja ne mogu'. Vezana sam za moje kolege. Mi od ovoga ne živimo samo materijalno, već i duhovno. I kada mi dođe da kažem da ne mogu, zastidim se i posmislim da je možda nekome baš tog dana potrebno 'to nešto'. To je pretjerano, to nije dobro ni za zdravlje, ni za živce", rekla je Tanja jednom prilikom, pa nastavila:

"Teški fizički poslovi su tu da ne bih postala narkomanka ili alkoholičarka.Uzmem da spremam kuću. Tihe poslove, ne uključujem usisivač, mada sam često bila u toj napasti. Čitanje mi ne ide od ruke u kasnim satima, mora fizički da se desi nešto. Komplikovan je ovaj zanat, lako nam je se popeti u visoki adrenalin, ali nikada ne naučimo da izađemo iz uloge. Jako je teško izvući se iz velikog adrenalina, tad se postaje boem. Nije to lako, ali je divno", rekla je glumica.

(Informer, MONDO)