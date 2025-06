Na fotografijama koje su isplivale u javnosti, Kristijan Bejl ima svjetliju, zalizanu kosu, proćelav je i djeluje znatno starije, a mnogi su bili u nevjerici u prvi mah.

Izvor: Christopher Oquendo / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Legendarni Kristijan Bejl, poznat po drastičnim transformacijama za potrebe filmskih uloga, još jednom je pokazao zašto važi za "kralja transformacija".

Glumac ovaj put glumi Ala Dejvisa, legendarnog vlasnika NFL tima Oakland Raiders, u filmu "Madden“, koji se bavi životom trenera Džona Medena.

Izvor: Christopher Oquendo / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Na fotografijama sa snimanja Bejl izgleda potpuno drugačije – ima svijetlu, zalizanu kosu, vidljivu proćelavost i djeluje znatno starije nego inače.

Izvor: Christopher Oquendo / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Al Dejvis je bio na čelu Oakland Raidersa od 1972. godine do svoje smrti 2011. Danas tim vodi njegova udovica Kerol i sin Mark.

U periodu od 1969. do 1978. godine glavni trener Raidersa bio je Džon Meden, a u ovom biografskom filmu njega tumači glumac Nikolas Kejdž.

Kaje se samo zbog jedne uloge

Kristijan Bejl je do sada ostvario niz zapaženih uloga, a nedavno je priznao da je zbog prihvatanja jedne uloge ipak zažalio. U pitanju je ona u mjuziklu "Newsies" iz 1992. godine.

Pogledajte sve transformacije Kristijana Bejla:

Vidi opis Prepoznajete li slavnog frajera sa slike? Svi se pitaju šta mu se desilo, glumac promijenio lični opis Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Yotube printscreen / Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Yotube printscreen / Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Yotube printscreen / Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Yotube printscreen / Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Yotube printscreen / Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Rene Teichmann/Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Epic Mashups Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Epic Mashups Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/Epic Mashups Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Nikada me nisu zanimali mjuzikli, a ni sada me ne zanimaju. Kada sam prvi put pročitao scenario, nisam ni shvatio da je to mjuzikl. Kasnije sam pitao Kenija Ortegu da li mogu da budem u pabu dok se odvijaju muzički dijelovi, tako da sam mogao da izađem", rekao je Bejl, piše CNN, i dodao:

"Na kraju sam pomislio: 'Dođavola, daj da odradim to.' Ali, znao sam da to više nikada neću učiniti".

(MONDO)