"Kome treba muž kad imaš ovakvu ekipu?" Na rođendanu Sofije Vergare sama elita

Sofija Vegara je u velikom stilu proslavila svoj 53. rođendan u Italiji, iako je on zvanično 10. jula.

Izvor: Instagram printscreen / sofiavergara

Sofija Vergara ne gubi vrijeme i odmah ulazi u sezonu rođendana. Zvijezda serije "Modern Family", koja 10. jula puni 53 godine, započela je proslavu na pravi zvjezdani način, pridruživši se ekskluzivnom putovanju po Sredozemlju, na ultra-luksuznom brodu "Luminara" iz kolekcije jahti Ritz-Carlton.

I da, bilo je tačno onako zvjezdano kako zvuči. Od Naomi Kembel, Rikija Martina, Stinga, Anite do svježe singl Toma Brejdija - kao da su se svi A-listeri sa Bezosove svadbe pretplatili na Italiju i slavlja.

Isplovivši iz Monte Karla sa zaustavljanjima u Kanu, Kalviju, Portofinu i drugim mjestima, proslavi se pridružila zapanjujuća lista gostiju, koja je uključivala i Alisiju Silverston i Dž Balvina.

Balvin je podijelio fotografije i snimke iz "iza scene" njihovog zajedničkog druženja, usmjeravajući kameru upravo na Rikija Martina, koji je razgovarao sa grupom. Zvijezde su se mogle vidjeti kako se smiju i odlično provode, a posebnu pažnju privukla je ona na kojoj slavljenica sjedi za stolom sa Tomom Brejdijem.

Ispod fotografija koje je Sofija podijelila na Instagramu nizali su se komentari: "Bivši gleda i plače!" "Šta će ti muž kada imaš ovakvu ekipu? Živi svoj najbolji život u 53", "Sofija i Tom, oboje razvedeni, hmm..."

Sofija Vergara Tom Brejdi

Izvor: Instagram printscreen / sofiavergara

Ova ekstravagantna proslava uključivala je ne jedan, već dva iznenadna nastupa - Sting je serenadom izveo svoj klasik "Every Breath You Take", dok je Dž Balvin razgibavao publiku svojim najvećim hitovima pod mediteranskim nebom, prenosi Hola!.

Fanovi su takođe oduševljeno reagovali na prvi javni nastup pjevačice Anite, nakon što je bila hospitalizovana zbog bakterijske infekcije, a njen vidno osvježen izgled pokrenuo je spekulacije na internetu o mogućim tretmanima. Nije se oglašavala povodom tih glasina, ali je svakako izgledala fantastično.

Riki Martin Anita na rođendanu Sofije Vergare

Izvor: Instagram printscreen / moalturki

(MONDO)