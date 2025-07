Najmlađi glumac ikada nominovan za nagradu Emi: Oduševio svijet ulogom u Adolescence

15-godišnji britanski glumac Oven Kuper, koji je postao jedan od najmlađih ikada nominovanih za ovu prestižnu televizijsku nagradu.

Izvor: YouTube/Netflix

Zvijezda Netfliksove mini-serije "Adolescence" nominovana je u kategoriji najboljeg sporednog glumca u limitiranoj/antologijskoj seriji ili televizijskom filmu. Ukoliko osvoji nagradu, Kuper će postati najmlađi muški dobitnik Emija u glumačkoj kategoriji.

"Adolescence" prikupio 13 nominacija

U istoj kategoriji takmiči se i njegov kolega iz serije, Ešli Volters, dok su dvije koleginice iz glumačke postave, Kristin Tremarko i Erin Doherti, nominovane za najbolju sporednu glumicu u limitiranoj seriji ili TV filmu. Glavnu mušku ulogu tumači Stiven Grejem, koji je takođe nominovan za najboljeg glumca. Serija "Adolescence", koja kroz četiri epizode prati priču o 13-godišnjem dječaku optuženom za ubistvo djevojčice iz razreda, takmiči se i za najbolju limitiranu seriju, dok je Džek Torn, koji je seriju osmislio zajedno sa Grejemom, u konkurenciji za najbolji scenario.

Ko je Oven Kuper?

Oven ima 15 godina i dolazi sa sjevera Engleske - što ga je, kako kaže, dodatno povezalo s likom koji tumači u seriji, jer je "Adolescence" sniman u Jorkširu. "Najviše mi se svidjelo što je priča smještena na sjever, jer i ja dolazim odatle", rekao je za Liverpool Echo. Oven je najmlađi od trojice braće.

U istom intervjuu priznao je da nema pojma odakle mu glumački talenat. "Oba moja brata su električari, mama radi kao njegovateljica, a tata u IT-ju. Nemam pojma odakle mi to", rekao je kroz smijeh.

Izvor: StillMoving.Net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tek je zakoračio u svijet glume

Iako zvuči nevjerovatno, "Adolescence" je Ovenova prva glumačka uloga. "Tek sam prije par godina počeo da razmišljam o glumi", rekao je za Variety. "Nije prošlo mnogo vremena. Uvijek sam želio da budem fudbaler. Ne znam tačno šta me nagnalo da se okušam u glumi - jednostavno sam to poželio", poručio je.

Počeo je da pohađa časove glume i brzo zavolio taj svijet. Nakon što se priključio agenciji The Drama Mob, stigao mu je poziv da snimi audicioni self-tape za Adolescence. "Poslao sam snimak, uopšte nisam očekivao ništa. A onda su me mjesec dana kasnije pozvali na drugu audiciju u Mančester. Sve mi se činilo kao potpuni haos", ispričao je za The Mail on Sunday.

