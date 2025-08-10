Ignasio iz "Kasandre" ljubio Šakiru: Tukao bivšu pa završio u zatvoru, optužen da je isto uradio pjevačici

Iza uspješne karijere i brojnih uloga krila se burna životna priča, ispunjena ličnim padovima i skandalima.

Osvaldo Rios proslavio se pre nekoliko decenija u latinoameričkoj seriji "Kasandra", u kojoj je tumačio dve glavne uloge, šarmantnog zavodnika i njegovog zlobnog dvojnika. Iako je publika više naklonosti pokazivala prema liku "dobrice", kasnije su u javnost isplivali uznemirujući detalji iz njegove biografije, koji su bacili sjenku na njegovu popularnost.

Osvaldo Rios je od 1992. do 1993. godine dva lika u pomenutoj seriji, blizance Ignasija i Luisa Davida, bile su to ujedno i njegove prve značajne uloge.

Pored glume, Osvaldo se bavio i manekenkstvom, a polje njegovog interesovanje jeste i muzika, tačnije pevanje i sviranje gitare.

Posijle hit serije, uloge su samo nizale u njegovoj karijeri, između ostalog, glumio je u "La Viuda de Blanco", "Rauzan" i " Triunfo del Amor" Osvaldo iza sebe ima tri braka, sa glumicom Sali Diaz, novinarkom Karmen Dominiči i glumicom Žeraldin Fernanadez. Iz tri braka ima trojicu sinova, Đulijana, Osvalda i Alesandra.

Bio u vezi sa Šakirom

Glumac je prije više godina bio u vezi sa kolumbijskom pjevačicom Šakirom. U trenutku kada su njih dvoje bili u romansi, on je bio na vrhuncu karijere, a ona negde na početku, i sa potpuno drugačijim izgledom.

Izgledalo je makar na ovim slikama, da su njih dvoje u idiličnoj vezi, a onda je ovaj detalj sve promenio. Dok je Ignasio bio u zatvoru, na odsluženju kazne zbog prebijanja djevojke Kasijane Roso sa kojom je bio nakon romanse sa Šakirom, pričalo se da je glumac silovao kolumbijsku pjevačicu.

Priča je podigla veliku buru, Šakira je takve navode demantovala, a zatim je i Rios rekao svoje:

"To je smiješno. Jedna od najvećih laži koje su izmišljene. Sama Šakira je rekla da sam se ponašao prema njoj kao princ". Ipak, mrlja je ostala, i sumnja da se strašan čin nasilja, ipak, dogodio.

Rios demantovao nasilje i nad Kasijanom Roso

Glumac ne priznaje da je s*ksulano zlostavljao Šakiru, a negirao je i fizičko nasilje nad Kasijanom. Ali je zbog svih ovih optužbi prešao put od televizijske zvezde do "nasilnika".

Poznati Portorikanac koji danas ima 64 godine (u oktobru slavi 65. rođendan) veoma je aktivan na Instagramu gdje ima 448.000 pratilaca. Na toj mreži može se videti kako danas izgleda Osvaldo Rios. Komentariše se da mu vrijeme ide na ruku, dok jezivi detalji iz njegove biografije i dalje čude sve.

Pogledajte kako izgleda Osvaldo Rios danas:

