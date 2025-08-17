logo
Preminuo holivudski glumac: Čuven po filmovima o Supermenu

Autor Ana Živančević
0

Terens Stamp preminuo je u 87. godini.

Preminuo Terens Stamp Izvor: MONDO/STEFAN STOAJNOVIĆ

Terens Stamp, koji je stekao slavu kao glumac u Londonu šezdesetih godina, a kasnije tumačio glavnog negativca generala Zoda u holivudskim hitovima "Supermen" i "Supermen II", preminuo je u 87. godini, saopštila je danas njegova porodica.

Porodica je u saopštenju za Rojters navela da je Stamp preminuo u nedjelju ujutru.

"Iza sebe ostavlja izuzetno stvaralačko naslijeđe, i kao glumac i kao pisac, koje će i dalje dirati i inspirsati ljude godinama koje dolaze", navela je porodica.

(Telegraf/ MONDO)

