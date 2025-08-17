Preminuo holivudski glumac: Čuven po filmovima o Supermenu

Terens Stamp preminuo je u 87. godini.

Terens Stamp, koji je stekao slavu kao glumac u Londonu šezdesetih godina, a kasnije tumačio glavnog negativca generala Zoda u holivudskim hitovima "Supermen" i "Supermen II", preminuo je u 87. godini, saopštila je danas njegova porodica.

Porodica je u saopštenju za Rojters navela da je Stamp preminuo u nedjelju ujutru.

Terence Stamp (22 July 1938 – 17 August 2025)pic.twitter.com/KwqToprycM — Jesica Johanna Taranto (@enjoyjessica)August 17, 2025

"Iza sebe ostavlja izuzetno stvaralačko naslijeđe, i kao glumac i kao pisac, koje će i dalje dirati i inspirsati ljude godinama koje dolaze", navela je porodica.

