Nataša se pohvalila poklonom na društvenoj mreži Instagram, a pratioci su ostali šokirani, budući da je poznato da se udavala 3 puta.

Izvor: Instagram screenshot/bekvalceva

Popularna pjevačica Nataša Bekvalac iznenadila je svoje pratioce na Instagramu kada je objavila fotografiju na kojoj nosi vjerenički prsten.

Nataša je podijelila selfi na kojem se u prvom planu vidi prsten na njenoj ruci, a uz fotografiju je kratko napisala: "Rekla sam da“. Ova objava odmah je izazvala lavinu reakcija i mnogi su pomislili da se pjevačica vjerila.

Međutim, ubrzo je uslijedilo razjašnjenje. Bekvalčeva je objavila još jednu fotografiju na kojoj je jasno stavila do znanja da je prsten sama sebi kupila. Uz prethodni opis dodala je: „Sebi, konačno“.

Udavala se 3 puta

Podsjetimo, Nataša iza sebe ima tri braka. Osim toga, pjevačica je nedavno priznala da je izvadila silikone iz grudi, što je takođe izazvalo veliku pažnju javnosti.

"Imala sam potrebu da to uradim. Povela se priča o tome, pa sam željela da objasnim. Sve sam uradila u granicama ukusa, ne ugrožavajući svoju privatnost, ali i ne skrivajući se. Moja porodica i ja znamo zbog čega sam to učinila, a ono što je najvažnije jeste - zdravlje. Postoje stvari koje moraju biti prioriteti, a neke druge, s godinama, shvatimo da to nisu. Mislim da žene upravo vremenom dolaze do tih važnih spoznaja", poručila je Nataša Bekvalac i dodala da nikada nije pratila trendove.

Ovako Nataša izgleda bez silikona:

Vidi opis "Rekla sam da": Nataša Bekvalac pokazala prsten nakon tri razvoda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 11 / 11

"Nisam se nikada vodila time da pratim trendove. Sve što radim, radim jer ja to želim, ne zato što je to trenutno popularno. Suviše sam svoja, i ne pogađaju me lako tuđa mišljenja. U tome je valjda i ključ unutrašnjeg mira", istakla je Bekvalčeva.

Nataša o kćerkama sama brine

Nataša Bekvalac ima dvije predivne djevojčice, Hanu i Katju o kojima sama brine.

Izvor: Instagram / bekvalceva

"Vaspitanje djece je specifično. Vremenom sam shvatila da djeca ne slušaju šta im pričamo, već gledaju šta radimo. I sama sam bila takva, nisam slušala svoje roditelje, ali sam gledala njihove postupke, i upravo to primjenjivala. Tako i moje kćerke gledaju mene. Zbog toga je važno da svojim ponašanjem budem primjer. Okruženje, naravno, ima uticaj, ali vjerujem da kao roditelj ipak mogu da ih usmjerim i zaštitim koliko god je moguće. Ponosna sam na njih i na sve što jesu", rekla je Nataša svojevremeno.

(MONDO)