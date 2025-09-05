"Šta brbljaš napumpana sponzorušo!": Nikolinu Pišek brutalno izvrijeđali u centru Zagrebu

Nikolina Pišek doživela je neprijatnu situaciju na pješačkom prelazu u Zagrebu, kada joj je bahati muškarac dobacio iz automobila.

Izvor: RTL Direkt/printscreen

Voditeljka Nikolina Pišekdoživela je neprijatnu situaciju u blizini Britanca u Zagrebu, a detalje je podijelila na Instagramu. Kako je ispričala, prelazila je ulicu preko pešačkog prelaza u blizini Britanca kada ju je jedna gospođa upozorila na automobil koji je nailazio velikom brzinom.

Nikolina je ugledala stariji automobil za čijim je volanom sjedio penzioner, za kog je navela da je moguće bio i pripit. Međutim, tu neprijatnostima nije bio kraj.

"Sponzorušo napumpana"

"Uglavnom, gospodin se zaletio, ne gledajući ni gdje ni na koga vozi, a pitanje je i da li u tom zavoju uopšte može nešto da vidi. Ja mu iznervirano doviknem: 'Pripazite kuda vozite, kuda se zaletite!' I kroz otvoren prozor čujem: 'Šta brbljaš na pješačkom, sponzorušo jedna napumpana?' Kvrc. Kao da mi se neka sklopka prebacila u glavi. Sponzoruša? Napumpana?Zna li on ko sam ja? Ili možda zna, pa govori iz predrasuda i iz pozicije slabog intelekta?", napisala je Pišek na Instagramu, pa otkrila kako se suočila sa penzionerom za volanom.

"Jesi li ti to mene nazvao sponzorušom?"

"Ništa. Priđem ja tom otvorenom prozoru, nalaktim se i pitam. Persiranje je nestalo bez traga. 'Jesi li ti to mene nazvao napumpanom sponzorušom?' 'Jesam', kaže ponosno. 'A šta si drugo?'

Izvor: Instagram/Printscreen/nikolina_pisek

Zamišljam kako ga nokautiram i govorim: 'Gledaj. Neću te udariti jer se bojim zato što si star i nemoćan. Shvatam da zbog nemoći i impotencije mrziš žene i neću ti stajati na muku.'

I evo njega sa briljantnim zaključcima na nivou primata: 'Ja? Impotentan?' I uspravi se ponosno svih svojih 80-ak godina i sabere svu životnu mudrost koju je putem pokupio i istisne iz sebe: 'Skini gaće sada da ti pokažem ko je impotentan!'", opisala je Nikolina razvoj neprijatne situacije.

Tu nije bio kraj svađe

Međutim, ni druga strana nije odustajala, pa se svađa nastavila.

Ovo je svekar Nikoline Pišek sa kojim se sudi:

"Vratim na persiranje, svjesna da je bolje i verbalno se udaljiti od gnevnog ranjenika, potpuno pomirena da ovu bitku gubim. 'Gospodine, šta vam pada na pamet. Pogledajte se. Ni za sve pare ovog sveta.' Zadovoljan sobom, on teatralno poentira, nesvjestan da smo mu jedina publika ja i gospođa s početka priče. 'Eto! Rekao sam! Pare!' Tući ga ne smijem, u verbalno blato s njim ne želim, povukla sam se", navela je Pišek na Instagramu, a zatim zaključila:

"Naš lijepi Zagreb i njegovi kvartovski džentlmeni."

(MONDO)