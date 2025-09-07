Biljana Čekić osvojila je mnoga srca ulogom u filmu "Dara iz Jasenovca". Evo kako danas izgleda.

Izvor: Printskrin/Youtube/101 Studios

Mlada glumica Biljana Čekić, koju je publika zavoljela kao Daru u potresnom filmu "Dara iz Jasenovca" iz 2021. godine, danas izgleda dosta drugačije.

Na svom Instagram profilu Biljana Čekić je pokazala svog dečka, a fotografija na kojoj poziraju zagrljeni izazvala je veliku pažnju. Par je slikan s leđa, ispred spomenika Revoluciji na Kozari, posvećenog stradalima u Drugom svjetskom ratu.

Izvor: Instagram / cekicc_biljana

Biljana Čekić je na kastingu za film izabrana među 2.000 djece, a njen život prije ovog projekta, ali i nakon, je život skromnog i dragog djeteta, koje odrasta na selu.

Biljana je iz sela Sreflije, a njen porodični dom pun je ljubavi. Iako je maestralno odigrala ulogu u velikom filmskom ostvarenju, Bilja nije zapostavila svoje obaveze. Biljana živi sa ocem Radovanom, bratom, starijom sestrom, bakom i dedom u mjestu koje je na deset kilometara udaljeno od Kozarske Dubice.

Vidi opis Daru iz Jasenovca danas ne biste prepoznali: Objavila sliku s dečkom, pogledajte kako sad izgleda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Promo, www.aleksandarletic.com/aleksandarletic&yahoo.com Br. slika: 12 12 / 12 AD

Otac, baka i deka pružaju joj veliku ljubav i podršku, a njen uspjeh na ponos je, ne samo porodici, već svim mještanima Sefrlije. Kako je njen otac za medije već rekao, žive skromno, ali nisu socijalni slučaj i ne traže pomoć ni od koga. Takođe, Radovan je otkrio da je i sama Bilja prošla kroz teške životne trenutke. Kako je naveo, glumicu je majka napustila, te je otac sam odgaja.

"Sam se brinem o djeci. To je istina. Borim se koliko mogu, ali ima Boga koji sve vidi", rekao je tada Radovan, prenosi Blic. Velika podrška je mladoj glumici na početku karijere bio Miloš Biković, koji joj se obratio video-porukom u kojoj poručuje da je siguran da će se jednom sresti u kadru, jer je pred njom uspješna glumačka karijera

Ovako danas izgleda Biljana Čekić:

(Mondo)