"U Americi je bilo usluga za uslugu": Maja Mandžuka progovorila o nepristojnim ponudama

Glumica Maja Mandžuka susrela se sa brojnim izazovima tokom karijere, a na vrhuncu slave se povukla i otišla u inostranstvo kako bi studirala i svoje znanje o glumi podigla na viši nivo.

Koliko god da joj je bilo teško što je otišla iz svoje zemlje i potražila sreću u inostranstvu, rekla je da nikada "suzu nije pustila".

"Tamo nije bilo suza, sve je bilo lijepo. Čim sam sletjela, brzo sam se uklopila u sistem. Bili su momenti kada su važni porodični trenuci kada ne mogu da dođem i tada mi je bilo teško, ali nije bilo suza, teško ja pustim suzu".

Dobijala nepristojne ponude

Maja je otkrila da li joj je fizički izgled nekad otvarao vrata, te da li je bilo nepristojnih ponuda tokom karijere.

"Bilo je sada nekih ponuda koje ne bih nazvala nepristojne, ali su to ponude 'usluga za uslugu'. 'Ako odeš sa mnom na večeru ili piće da ti pričam o svom projektu', ali zna se moj odgovor. Naravno da to odbijem, ali isto tako sa druge strane glumica kojima je to jako važno i koje to žele. Svako trči svoju trku i svako bira ono što želi, a ja gledam svoja posla".

Maja ističe da od glume može da se živi, ali kako kaže, ona se ne libi ni posla na poljoprivredi, te da je sve više privlači život na selu.

"Radila sam i kako stilista i kao asistent, divno je da stekneš novo iskustvo. Ja nemam problem da zavrnem rukave i da radim. Obožavam da berem jabuke, da radim na poljoprivredi, nemam problem ništa od toga da radim, da berem borovnice, da kosim i volim da učim i saznam nešto novo. Moram da ti priznam da me život na selu sve više privlači, mogu sebe da zamislim i da mijesim hljeb, domaćica da budem, prirodna, povrće, sve više me to privlači".

Odlazak u inostranstvo joj je otvorio mnoga vrata, tamo je kako kaže uvijek bila prihvaćena, ali nigdje nije kao kod svoje kuće.

"Obožavam da putujem i novac od svog prvog honorara sam potrošila na putovanje, tako da su ona moja strast. Tamo je sve fokusirano na novac, nema te topline u međuljudskim odnosima koje ima kod nas i zato stranci vole da dođu kod nas. Kod nas odeš u kafić, simpatičan si gazdi ili te poznaje i častiće te kafom, a inostranstvu se gleda i koju ćeš kafu da popiješ i koliki ćeš bakšiš da ostaviš. Mi smo topliji ljudi, dobronamjerni, mi i kada nemamo ćemo da se potrudimo da pomognemo drugom", rekla je ona i dodala:

"Tamo se ljudi smiju i kad im se ne smije, tako da u tom smislu jesam dočekana sa osmijehom, a da li je to iskreno ili ne, u to neću da ulazim, ali prijatno je i lijepo se osjećaš. Uvijek ima izuzetaka svugdje. Finansije su uvijek problem, gdje god da si, svako ima problem sa finansijama, a para ne, a para nema", citirala je Maja stihove pjesme Tijane Dapčević.

