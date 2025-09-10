Glumica Sofija Vergara navodno je u vezi sa 14 godina mlađim biznismenom Daglasom Čabotom

Izvor: Instagram printscreen / sofiavergara

Nakon razvoda od supruga Džoa Manganijela, s kojim je bila u braku sedam godina, a koji je finalizovan prošlog februara, glumica Sofija Vergara viđena je u društvu potencijalnog novog partnera.

Biznismen Daglas Čabot ponovo je viđen sa glumicom, ovog puta dok su napuštali koncert grupe Oasis u Pasadeni, u Kaliforniji. Par je hodao jedno pored drugog i djelovao opušteno.

Sofía Vergara and Douglas Chabbott look cozy after Oasis concert and more star snapshttps://t.co/qlPipSAiOBpic.twitter.com/127J9H1wg6 — New York Post photos (@nypostphotos)September 8, 2025

Ovo je samo jedan u nizu javnih izlazaka koji sugerišu blisku vezu između 53-godišnje Vergare i 39-godišnjeg preduzetnika.

Ranije ovog ljeta, Čabot je pratio glumicu na proslavi njenog rođendana u Namosu na Sardiniji, a na društvenim mrežama je objavljen zajednički snimak koji je vrlo brzo zaradio pregršt komentara.

53-year-old Sofia Vergara sets the internet on fire with a spicy dance video. Looking good, mama!

She's got our full attention in a daring dress with smooth moves. Her alleged new flame, businessman Douglas Chabbott, looks like he won the lottery next to her.#SofiaVergarapic.twitter.com/LooeQBvBFn — Maker Empower Token (@MakerEmpower)September 6, 2025

"Izgleda kao da je dobio na lutriji pored nje", glasio je jedan komentar na ovaj snimak.

Za Vergaru, ova veza dolazi nakon kratke romanse s ortopedskim hirurgom, Džastinom Salimanom, s kojim je nekoliko puta uslikana nakon razvoda od Manganijela.



Vidi opis Sofija Vergara uhvaćena s 14 godina mlađim, svi komentarišu snimak (Video) Sofija Vergara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 12 / 12 AD

(Jutarnji.hr, MONDO)