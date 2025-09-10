logo
Sofija Vergara uhvaćena s 14 godina mlađim, svi komentarišu snimak (Video)

Glumica Sofija Vergara navodno je u vezi sa 14 godina mlađim biznismenom Daglasom Čabotom

Sofija Vergara novi dečko Izvor: Instagram printscreen / sofiavergara

Nakon razvoda od supruga Džoa Manganijela, s kojim je bila u braku sedam godina, a koji je finalizovan prošlog februara, glumica Sofija Vergara viđena je u društvu potencijalnog novog partnera.

Biznismen Daglas Čabot ponovo je viđen sa glumicom, ovog puta dok su napuštali koncert grupe Oasis u Pasadeni, u Kaliforniji. Par je hodao jedno pored drugog i djelovao opušteno.

Ovo je samo jedan u nizu javnih izlazaka koji sugerišu blisku vezu između 53-godišnje Vergare i 39-godišnjeg preduzetnika.

Ranije ovog ljeta, Čabot je pratio glumicu na proslavi njenog rođendana u Namosu na Sardiniji, a na društvenim mrežama je objavljen zajednički snimak koji je vrlo brzo zaradio pregršt komentara.

 "Izgleda kao da je dobio na lutriji pored nje", glasio je jedan komentar na ovaj snimak.

Za Vergaru, ova veza dolazi nakon kratke romanse s ortopedskim hirurgom, Džastinom Salimanom, s kojim je nekoliko puta uslikana nakon razvoda od Manganijela.

(Jutarnji.hr, MONDO)

