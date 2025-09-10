Sofija Vergara uhvaćena s 14 godina mlađim, svi komentarišu snimak (Video)

Glumica Sofija Vergara navodno je u vezi sa 14 godina mlađim biznismenom Daglasom Čabotom
Nakon razvoda od supruga Džoa Manganijela, s kojim je bila u braku sedam godina, a koji je finalizovan prošlog februara, glumica Sofija Vergara viđena je u društvu potencijalnog novog partnera.
Biznismen Daglas Čabot ponovo je viđen sa glumicom, ovog puta dok su napuštali koncert grupe Oasis u Pasadeni, u Kaliforniji. Par je hodao jedno pored drugog i djelovao opušteno.
Sofía Vergara and Douglas Chabbott look cozy after Oasis concert and more star snapshttps://t.co/qlPipSAiOBpic.twitter.com/127J9H1wg6— New York Post photos (@nypostphotos)September 8, 2025
Ovo je samo jedan u nizu javnih izlazaka koji sugerišu blisku vezu između 53-godišnje Vergare i 39-godišnjeg preduzetnika.
Ranije ovog ljeta, Čabot je pratio glumicu na proslavi njenog rođendana u Namosu na Sardiniji, a na društvenim mrežama je objavljen zajednički snimak koji je vrlo brzo zaradio pregršt komentara.
53-year-old Sofia Vergara sets the internet on fire with a spicy dance video. Looking good, mama!— Maker Empower Token (@MakerEmpower)September 6, 2025
She's got our full attention in a daring dress with smooth moves. Her alleged new flame, businessman Douglas Chabbott, looks like he won the lottery next to her.#SofiaVergarapic.twitter.com/LooeQBvBFn
"Izgleda kao da je dobio na lutriji pored nje", glasio je jedan komentar na ovaj snimak.
Za Vergaru, ova veza dolazi nakon kratke romanse s ortopedskim hirurgom, Džastinom Salimanom, s kojim je nekoliko puta uslikana nakon razvoda od Manganijela.
(Jutarnji.hr, MONDO)