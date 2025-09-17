Kardi Bi trudna: Pjevačica čeka četvrto dijete

Kardi Bi uskoro će ponovo postati mama, iako je čeka suđenje oko alimentacije sa bivšim suprugom

Kontroverzna reperka Kardi Bi ponovo je trudna, i čeka svoje četvrto dijete, a prvo zajedničko sa novim dečkom, Stefonom Digsom.

"Uzbuđena sam, srećna, osjećam da sam u dobroj fazi života", rekla je pjevačica u razgovoru sa Gejl King u emisiji CBS Mornings, naglasivši da bi trebalo da se porodi u februaru.

"Usput, sad kad sam to rekla, bolje da kupujete moj album da bih mogla da kupim Pampers i pelene i sve te stvari", dodala je kroz šalu.

"Osjećala sam da mogu sama da kažem kada budem željela. Ne krijem ništa."

Vijest da čeka bebu sa NFL zvijezdom iznenadila je sve s obzirom da je tek čeka suđenje sa otuđenim mužem Ofsetom. Podsjetimo, bivši par je imao turbulentnu vezu od 2017. do 2024. godine.

Tokom tog perioda dobili su ćerku Kalčr (7) i sina Vejva (3), dok je ćerka Blosom rođena nakon njihovog raskida.

Nakon rastanka sa Ofsetom, Kardi (32) je uplovila u vezu sa Digsom (31).

Glasine o njihovom odnosu počele su da kruže još prošle godine, a par je fotografisan zajedno u februaru. U maju su svoju vezu objelodanili na NBA utakmici, ne skrivajući nežnosti.

Ipak, u julu su se pojavile priče o raskidukada je Kardi obrisala sve zajedničke objave sa Digsom sa svog Instagrama.

Međutim, već sljedećeg mjeseca Stefon je privukao pažnju flertujući u komentarima ispod jedne njene objave, gde je hvalio njenu zadnjicu.

Bivši ga prozivao

Ofset (33) nije izdržao da ne prozove bivšu i Digsa, navodno nazivajući njihovu vezu "dobrom reklamom i PR-om".

Pobjesnio je kada je video i da je novi Kardin dečko napravio iste pletenice kao njegov sin Vejv, pa je tvitovao: "Baš me briga kako izgledam, zezanje preko mog djeteta se loše završava."

Te iste godine Kardi je javno optužila Ofseta da je loš otac koji ju je "ostavio sa svim troškovima za djecu tokom čitave jedne godine", baš kad je on zatražio bračnu alimentaciju.

Reperka je tvrdila da njen bivši "nije video decu od marta", a da je ćerku Blosom "sreo svega pet puta".

Ofset, inače član grupe "Migos", kasnije je izjavio za Associated Press da je "nastavio dalje“ i da je priča sa Kardi završeno poglavlje.

"Bilo je lijepo dok je trajalo", rekao je. „To ne bi trebalo više da bude tema ni za mene ni za nju. Ta knjiga je zatvorena.“

