Gde je danas pjevačica Nevernih beba? Očala sve svojim glasom i samo nestala, sada je neprepoznatljiva

Autor mondo.ba
0

Pjevačica Jana Šušteršič promenila je svoj imidž.

Šta se desilo sa pjevačicom Nevernih beba Izvor: Youtube printscreen/ NEVERNE BEBE

Jana Šušteršič postala je poznata široj publici kao pjjevačica grupe "Neverne bebe". Nakon što je 2011. godine napustila bend, povukla se iz javnosti, pa se o njenom privatnom i profesionalnom životu od tada vrlo malo zna.

Pogledajte fotografije Jane Šušteršić:

Djetinjstvo

Rođena 21. septembra 1985. godine u Ljubljani, a prve tri godine života provela je u Libiji. Godinu dana živela je u rodnoj Ljubljani, a kada su joj se roditelji razveli nastavila je život u Beogradu.

Školovanje

Pohađala je Srednju muzičku školu "Dr. Vojislav Vučković", a sa samo 17 godina uspješno je upisala Muzičku Akademiju u Beogradu. Važila je za ogroman talenat, a na klaviru je bila pravi mali virtrouz.

Nešto kasnije osnovala je sa društvom pop bend, a jednom prilikom se i takmičila u 3K duru gdje je i upoznala frontmena Nevernih beba koji ju je kasnije pozvao da pjeva u njegovom sastavu.

2011. godine je napustila bend i rešila da krene samostalnim koracima, a najveću ekspanziju doživjela je u Sloveniji nakon pobjede u emisiji "Ja imam talenat". Sa Sergejem Ćetkovićem snimila je duet, a 2019. godine pjevala je i na Beoviziji.

Pogledajte kako je Jana izgledala na Beoviziji:

Danas je aktivna na društvenim mrežama, te neretko objavljuje sadržaj iz privatnog i poslovnog života.

(Kurir/ MONDO)

pjevačica

