Gde je danas pjevačica Nevernih beba? Očala sve svojim glasom i samo nestala, sada je neprepoznatljiva

Pjevačica Jana Šušteršič promenila je svoj imidž.

Jana Šušteršič postala je poznata široj publici kao pjjevačica grupe "Neverne bebe". Nakon što je 2011. godine napustila bend, povukla se iz javnosti, pa se o njenom privatnom i profesionalnom životu od tada vrlo malo zna.

Djetinjstvo

Rođena 21. septembra 1985. godine u Ljubljani, a prve tri godine života provela je u Libiji. Godinu dana živela je u rodnoj Ljubljani, a kada su joj se roditelji razveli nastavila je život u Beogradu.

Školovanje

Pohađala je Srednju muzičku školu "Dr. Vojislav Vučković", a sa samo 17 godina uspješno je upisala Muzičku Akademiju u Beogradu. Važila je za ogroman talenat, a na klaviru je bila pravi mali virtrouz.

Nešto kasnije osnovala je sa društvom pop bend, a jednom prilikom se i takmičila u 3K duru gdje je i upoznala frontmena Nevernih beba koji ju je kasnije pozvao da pjeva u njegovom sastavu.

2011. godine je napustila bend i rešila da krene samostalnim koracima, a najveću ekspanziju doživjela je u Sloveniji nakon pobjede u emisiji "Ja imam talenat". Sa Sergejem Ćetkovićem snimila je duet, a 2019. godine pjevala je i na Beoviziji.

Danas je aktivna na društvenim mrežama, te neretko objavljuje sadržaj iz privatnog i poslovnog života.

