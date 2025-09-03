logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je prva fotografije Lejdi Gage u seriji "Wednesday": Poznato je koga će pjevačica igrati, uloga joj je ključna

Ovo je prva fotografije Lejdi Gage u seriji "Wednesday": Poznato je koga će pjevačica igrati, uloga joj je ključna

Autor mondo.ba
0

Popularna pjevačica biće dio druge sezone serije "Wednesday".

Lejdi Gaga u seriji Wednesday Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lejdi Gaga će u drugoj sezoni serije "Sreda" ("Wednesday") tumačiti profesorku Rozalin Rotvud, a fanovi su konačno dobili njenu prvu fotografiju u ovoj ulozi. Pop zvijezda nagrađena Gremijem, Oskarom i Emijem pojavila se na događaju koji su organizovali Netfliks i Spotify zajedno sa Dženom Ortegom, Emom Majers i Džoj Sandej, gde je premijerno izvela novu pjesmu "The Dead Dance".

Singl izlazi 3. septembra, istog dana kada i nastavak popularne serije "Sreda", u kojoj će Lejdi Gaga debitovati kao dio mračnog sveta porodice Adams.

Njena uloga biće ključna - misteriozna profesorka Rotvud ukrstiće puteve sa Srijedom, a producentkinja i glavna glumica Džena Ortega otkrila je da se Gaga savršeno uklopila u atmosferu Nevermora.

Pogledajte fotografije Lejdi Gage:

"Ako volite 'Sredu' i ako volite Lejdi Gagu, ovo je savršen spoj. Ona je neverovatna, prava sila prirode - rekla je Ortega i dodala da je gledanje Gage na setu bilo "nestvarno iskustvo".

U drugoj sezoni vraćaju se i Ketrin Zita-Džouns kao Mortiša, Luis Guzman kao Gomeš, Ema Majers kao Enid i Ajsak Ordonez kao Pagsli, koji će se ovog puta pridružiti akademiji Nevermor.

Nova epizodna poglavlja biće još mračnija i snažnije će se oslanjati na horor korene serije. Zvanični sinopsis nagovještava jezivu natprirodnu misteriju, dok će Vendzdej morati da se suoči sa promenljivim savezima, novim tajnama i komplikovanim odnosom sa majkom.

Kreatori serije ističu da ovoga puta neće biti romantičnih zapleta, već će fokus biti na napetosti, satiri i mračnim uzbuđenjima, što je publika i priželjkivala.

(Informer/ MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA