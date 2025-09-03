Ovo je prva fotografije Lejdi Gage u seriji "Wednesday": Poznato je koga će pjevačica igrati, uloga joj je ključna

Popularna pjevačica biće dio druge sezone serije "Wednesday".

Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lejdi Gaga će u drugoj sezoni serije "Sreda" ("Wednesday") tumačiti profesorku Rozalin Rotvud, a fanovi su konačno dobili njenu prvu fotografiju u ovoj ulozi. Pop zvijezda nagrađena Gremijem, Oskarom i Emijem pojavila se na događaju koji su organizovali Netfliks i Spotify zajedno sa Dženom Ortegom, Emom Majers i Džoj Sandej, gde je premijerno izvela novu pjesmu "The Dead Dance".

First look at Lady Gaga as Rosaline Rotwood in ‘Wednesday’ Season 2.pic.twitter.com/X2ivcilP0S — Pop Base (@PopBase)September 1, 2025

Singl izlazi 3. septembra, istog dana kada i nastavak popularne serije "Sreda", u kojoj će Lejdi Gaga debitovati kao dio mračnog sveta porodice Adams.

Njena uloga biće ključna - misteriozna profesorka Rotvud ukrstiće puteve sa Srijedom, a producentkinja i glavna glumica Džena Ortega otkrila je da se Gaga savršeno uklopila u atmosferu Nevermora.

Pogledajte fotografije Lejdi Gage:

"Ako volite 'Sredu' i ako volite Lejdi Gagu, ovo je savršen spoj. Ona je neverovatna, prava sila prirode - rekla je Ortega i dodala da je gledanje Gage na setu bilo "nestvarno iskustvo".

U drugoj sezoni vraćaju se i Ketrin Zita-Džouns kao Mortiša, Luis Guzman kao Gomeš, Ema Majers kao Enid i Ajsak Ordonez kao Pagsli, koji će se ovog puta pridružiti akademiji Nevermor.

Nova epizodna poglavlja biće još mračnija i snažnije će se oslanjati na horor korene serije. Zvanični sinopsis nagovještava jezivu natprirodnu misteriju, dok će Vendzdej morati da se suoči sa promenljivim savezima, novim tajnama i komplikovanim odnosom sa majkom.

Kreatori serije ističu da ovoga puta neće biti romantičnih zapleta, već će fokus biti na napetosti, satiri i mračnim uzbuđenjima, što je publika i priželjkivala.

(Informer/ MONDO)