Kaju Ostojić i njenog supruga udario automobil: Vozač je uhapšen, poznato u kakvom je stanju pjevačica

Pjevačica Kaja Ostojić i njen suprug Miloš doživjeli su saobraćajnu nesreću 17. avgusta.

Izvor: Instagram printscreen/kaya_ostojic

Pjevačicu Katarinu Kaju Ostojić i njenog supruga Miloša Čujovića udarila su kola, a vozač je uhapšen. Reč je o A.K, koji je, prema ovim navodima, uhapšen po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanja opšte opasnosti.

On je 17. avgusta ove godine, upravljajući vozilom, udario dvoje pješaka, Kaju i Miloša, koji su se kretali ulicom, prenose domaći mediji. Udario ih je sa leđa, pri čemu su dobili lakše tjelesne povrede, a na saslušanju je navodno izjavio da ne priznaje krivično djelo.

Saopštenje Trećeg osnovnog suda u Beogradu prenosimo u cijelosti:

“Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rješenje o zadržavanju okrivljenog A.K. (rođen 1984. godine) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika. Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju okrivljeni je dana 17.08.2025. godine, na Novom Beogradu, opšteopasnim sredstvom - automobilom, izazvao opasnost za telo ljudi - oštećenih M.Č. (rođen 1984. godine) i K.Č. (rođena 1983. godine) na taj način što je oštećene koji su se kretali pješke sa leđa udario automobilom kojim je upravljao i na taj način im zadao lake telesne povrede. Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da ne priznaje izvršenja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret i da ne želi da odgovara na pitanja javnog tužioca. Imajući u vidu postojanje razloga za određivanje pritvora - okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, da će boravkom na slobodi uticati na oštećene i da će ponoviti krivično djelo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnijelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.”

(Republika/ MONDO)