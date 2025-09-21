logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milica Todorović iskreno o roditeljstvu, priznala da priželjkuje vjenčanje

Milica Todorović iskreno o roditeljstvu, priznala da priželjkuje vjenčanje

0

Milica Todorović uživa u svojoj trudnoći. Podijelila je iskustvo o ranoj karijeri i preseljenju u Beograd sa četrnaest godina.

Milica Todorović o roditeljstvu Izvor: KURIR TELEVIZIJA/printscreen

Pjevačica Milica Todorović uživa u trudnoći, a tokom jednog gostovanja priznala je da priželjkuje svadbu. Iako ne voli da priča o privatnom životu, ona je priznala da razmišlja o vjenčanju.

"Bijelo naslućuje na nešto, što da ne, bilo bi lijepo, ja bih voljela. Bijelo ne nosim jer bijelo širi, tako da su ovo rijetki trenuci da me vidite u bijelom. Ovo sam jedino u ormanu našla danas. Moja mama je danas pogledala haljinu i rekla mi 'To ćeš da obučeš, kao na svadbu da ideš'. Rekla sam joj da me pusti jer mi je baš lijepo", istakla je Milica.

Pogledajte Milicu:

"Kad čujem da neće djecu jer se nema, šta se bre nema?"

Milica se dotakla i porodice, pa naglasila da ne postoje izgovori zbog kojih neko ne želi djecu.

"Danas kada čujem parove da neće da prave djecu jer se nema... Šta se bre nema? Pa nas je četvoro u familiji i niko nikada nije bio gladan. Jaja i margarin svaki dan i svi su zdravi", kaže Todorovićeva.

Ona se dotakla i odrastanja djece koji koriste telefone i tablet.

"Ja imam sestriće od starije sestre i svako ima po neki uređaj. I da mu ti zabraniš kući telefon, on će otići u školu i uzeće od drugara. Nažalost, danas jeste malo ludo vrijeme i zaista je sve bilo drugačije kada smo bili mali. Moja majka nije mogla da me utjera u kuću, lopta po cijeli dan, trčanje i igranje u ulici", ističe Milica.

Pjevačica je veoma mlada zakoračila na estradnu scenu, a kako kaže to joj je sada veliki plus.

"Mogu da kažem da je dobro što sam krenula mlada, sa četrnaest godina da se bavim ovim poslom. To je zbog godina lijepa stvar, ali sve to ima i dobre i loše strane. Nekako se odvojiš od roditelja, odeš u veliki grad. Ja sam se sa 14 preselila u Beograd, a više sam svakako u Beogradu nego u Kruševcu", kaže Todorovićeva.

Pogledajte još njenih slika:

(Kurir / MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milica Todorović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA