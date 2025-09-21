Tajna iz spavaće sobe koja mu je pomogla da očuva brak: Metju Mekonahi iznio detalje svoje intime

Metju Mekonahi otkriva tajnu iz spavaće sobe koja je pomogla njegovom 13-godišnjem braku.

Izvor: Youtube printscreen / FOX news

Metju Mekonahi (55) je u svojoj novoj knjizi otkrio šta mu je pomoglo da se približi svojoj supruzi Kamili Alves, s kojom je u braku 13 godina, i dodatno je to pojasnio u kasnijem intervjuu.

"Najbolja stvar koju možete učiniti za vaš brak", naslovio je jedan od odlomaka u svojoj novoj knjizi "Pjesme i molitve".

"Jedan način da sigurno napredujete je da se riješite tog king-sajz kreveta i spavate u queen-sajz krevetu. Imamo djecu i idemo kod prijatelja koji ima spojena dva king-sajz kreveta, i sva djeca spavaju u krevetu", rekao je glumac iz filma "Klub kupaca iz Dalasa", za Fox News Digital u intervjuu objavljenom u subotu.

"Supruga je na jednoj strani, a muž je na drugoj strani, i to je sjajno kada imate troje djece, ali odjednom djeca postanu prevelika. Više ne staju u krevet."

Mekonahi se prisjetio kako je bio zbunjen kada se probudio, i video Alves (42) na suprotnoj strani veoma velikog kreveta.

"Jednog jutra se probudim... gledam tamo i Kamila je na udaljenosti kao na fudbalskom terenu čovječe", rekao je. "Onda uveče ideš na spavanje, želiš da se malo priljubiš... 'Moramo da te pokrijemo. Dođi dvanaest stopa, ja ću doći dvanaest stopa.'"

Glumac iz filma "Interstellar" je shvatio da veći krevet možda nije dobar za brak.

"Riješi se tog kučkinog sina!" uzviknuo je. "Tako da sada imamo queen-sajz krevet gdje smo rame uz rame. Kažem vam, dobro je za vaš brak". Dodao je da poboljšani raspored spavanja ne ostavlja nimalo prostora za djecu, prenosi Page Six.

Sa suprugom Kamilom Alves Mekonahi dijeli troje djece, a u braku su od 2012. godine: Levija (17), Vidu (15) i Livingston (12).

(Mondo)