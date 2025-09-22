"To je do njega": Keba prokomentarisao razvod sina nakon 5 mjeseci od 15 godina mlađe

Dragan Kojić Keba osvrnuo se na razvod sina Igora.

Popularni pjevač Dragan Kojić Keba progovorio je o razvodu svog sina Igora Kojića, koji je donedavno bio u braku sa Sofijom, djevojkom godinu dana mlađom od njega. Njihov brak trajao je svega pet mjeseci, a vest o razvodu iznenadila je mnoge, s obzirom na to da su djelovali skladno i zaljubljeno.

"Daje on meni savjete, dosta toga i ja od njega naučim. Ja sam u vašim godinama imao dosta propusta. Moj Igor je super, ima uspješnu firmu koja se bavi nekretninama. Drago mi je da je pun života, volje i elana, a što se brakova tiče, pa biće valjda treća sreća. To je do njega, mlad je još uvijek ima vremena. Nigde ne treba žuriti", rekao je pjevač.

Razvod nakon 5 meseci

Podsjetimo, Igor i Sofija rastali su se krajem avgusta.

"Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i rješili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cijela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega", otkriva izvor blizak porodici Kojić za Informer.

Porodica Kojić sada sa olakšanjem gleda na ovu situaciju, a sam Keba, prema rečima bliskih prijatelja, ne krije da je zadovoljan što je njegov sin doneo ovakvu odluku.

"Svi su stali uz Igora i podržali ga. Smatrali su da je ušao u brak brzopleto i da Sofija nije bila žena koja bi mogla da mu pruži sigurnost i podršku kakvu zaslužuje u tim godinama. Sada vjeruju da će se okrenuti pravim vrednostima i pronaći partnerku koja je u skladu sa njim", zaključuje sagovornik.

