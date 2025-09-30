Završio u bolnici: Džoš Hartnet imao udes, policijska patrola se zakucala u njegov auto

Holivudski glumac Džoš Hartnet (47) doživio je saobraćajnu nesreću u Kanadi kada je policijski automobil udario džip u kojem se nalazio.

Izvor: Netflix

Nesreća se dogodila u Sent Džonsu, u ranim jutarnjim satima, a glumac je odmah prebačen u bolnicu. Srećom, Džoš Hartnet i ostali učesnici prošli su sa lakšim povredama.

Kanadski mediji prenose da se sudar odigrao na uglu ulica Nju Kouv Roud i Elizabet avenije, nešto poslije 1 sat posle ponoći.

Hartnet je bio putnik u vozilu kojim je upravljao 59-godišnji muškarac, kada je na njih naletio automobil Kraljevske policije Njufaundlenda.

Džoš Hartnet u bolnici Izvor: Youtube / E! News

U trenutku nesreće, glumac se vraćao kući nakon snimanja nove Netfliks serije.

Hartnet, vozač i policajac su odmah pregledani od strane ljekara. Portparol policije Džejms Kadigan potvrdio je da su svi stabilni, ali da je policajac iz predostrožnosti zadržan u bolnici.

Slavni glumac posljednjih godina doživljava novi uspon u karijeri. Publika ga je gledala u "Openhajmeru", serijama "Medved" i "Black Mirror", a trenutno radi na Netfliks projektu o ribaru koji pokušava da zaštiti zajednicu od misterioznog morskog stvorenja.

