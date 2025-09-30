"Razmišljala sam o samoubistvu": Madona nakon dužeg vremena ogolila dušu

Nakon dužeg vremena medijske pauze, Madonu je ugostio poznati lajf kouč Džej Šeti, te je u ekskluzivnom intervjuu pričala o porodici, vjeri i trenutku kada je zamalo umrla.

Poslije dužeg vremenskog perioda, Madona je dala intervju poznatom svjetskom motivacionom govorniku i lajf-kouču Džeju Šetiju, gostujući u njegovom podkastu "On purpose".

Kada ju je na početku razgovora upitao zašto se sada odlučila da otvori dušu, nakon gotovo 10 godina medijske pauze, Madona je rekla:

"U prošlosti sam davala intervjue da promovišem svoj rad, sada nisam tu da prodam bilo kakav proizvod", započela je, "danas bih voljela da govorim o svom spiritualnom životu i putu na kojem sam. 28 godina ta mudrost mi je pomogla da prebrodim uspone i padove u životu. Ljudi me pitaju - 'Šta je razlog što istrajavaš i ideš naprijed? Šta bi rekla da je ključ?' Definitivno mnogo mojih kolega je otišlo... Moj odgovor je - duhovni život, ne bih bila gdje jesam da nije toga".

Madona još od 2006. praktikuje kabalu, o kojoj je pričala tokom razgovora, a sve je počelo nakon što je na svijet donijela kćerku Lurds, kojoj je, kako je navela, željela da ima šta da prenese.

Pop ikona, kojoj je pravo ime Marija Luiz Čikone (67), govorila je o mračnim trenucima kada se razvela od britanskog reditelja Gaja Ričija sa kojim je dobila sina Roka. Tokom borbe za starateljstvo, šokirala je izjavom da je razmišljala o samoubistvu.

"Postojali su momenti kada sam sebi htjela da odsječem ruku, zapravo sam razmišljala o samoubistvu. To vjerovatno zvuči čudno kada izađe iz mojih usta, jer nisam 'emo'", objašnjava i nastavlja:

"Prošla sam kroz bitku za starateljstvo nad sinom. Iako moj brak nije uspio, kao što se mnogim ljudima desi jer nisu sa pravom osobom, nisu usaglašeni, niti suđeni jedno drugom - kada je neko probao da mi oduzme dijete, bolje da me je ubio. Tako sam tada mislila".

"Brat mi je bio neprijatelj, oprostila sam mu izdaju"

Madona se potom dotakla složenog odnosa sa bratom Kristoferom, koji je nedavno preminuo:

"Kada vas neko koga duboko volite izda, i pokaže da nema svijest o odluci koju je tog trenutka donio da to uradi - je gorka pilula za progutati. Ne pričam u svačije ime, ali pretpostavljam da mnogo ljudi razmišlja tako. Sa bratom nisam razgovarala godinama. Bio je bolestan i tada mi se obratio i tražio pomoć", priča zvijezda.

"U tom trenutku razmišljala sam: 'da li treba da pomognem svom neprijatelju?' I uradila sam to. Oprostila sam mu za sve na samrtničkoj postelji", iskrena je.

Pored Kristofera, Madona je prošle godine izgubila i starijeg brata Entonija Čikonea, koji je živio na ulici zaboravljen od svih. Pored njih, ona ima još i sestre - Paulu, Melani i Dženifer Čikone, i još dva brata Martina i Marija Čikonea.

*Ako ste u depresiji ili pomišljate na samoubistvo, postoji više načina da dobijete psihološku pomoć. Postoje brojne organizacije i službe koje nude stručnu pomoć i podršku onima u potrebi. Možete pozvati i savjetodavnu liniju Plavog telefona - 080 05 03 05.

