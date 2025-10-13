Potresna ispovijest holivudske ikone: "Volio bih da se ne probudim, to bi bilo baš lijepo"

Majkl Džej Foks, zvijezda kultnog serijala "Povratak u budućnost", podijelio je sa javnošću tužnu ispovijest o tome koliko razorno Parkinsonova bolest utiče na njegov život.

Majkl Džej Foks (64) jedna je od najvećih holivudskih zvijezda osamdesetih i devedesetih godina. Osvojio je tri Emi nagrade i Zlatni globus za ulogu u seriji "Porodične veze", glumio je u desetak filmova, ali pravu slavu donio mu je legendarni serijal "Povratak u budućnost". Upravo u tom periodu primijetio je blago drhtanje jednog prsta.

Nakon niza pregleda, neurolog mu je saopštio poražavajuću dijagnozu - rani oblik Parkinsonove bolesti. Bila je 1991. godina, a Majkl je imao samo 29 godina i obećavajuću karijeru pred sobom. Ljekari tvrde da su mu upravo glumačke vještine pomogle da duže održi koliko-toliko normalan život, uprkos degenerativnim posljedicama bolesti.

U posljednjih nekoliko godina doživio je više ozbiljnih povreda. U intervjuu za The Sunday Times rekao je:

"U posljednje tri godine slomio sam lakat, ruku, dobio tešku infekciju šake i zamalo izgubio prst", priznao je.

Dodao je da sada pokušava da se ne forsira i da što manje hoda, jer svaki korak nosi rizik od nove bolne povrede. Iako, kako mediji navode, i dalje hrabro funkcioniše, jasno je da bolest na njega ostavlja sve dublji trag.

"Volio bih da se jednog dana jednostavno ne probudim. To bi bilo baš lijepo", rekao je u jednom intervjuu.

Povratak pred kameru i nova poglavlja

Godinama je Foks skrivao svoju dijagnozu i nastavio da glumi. Na kraju je, kako je otkrio, shvatio da više ne može da krije svoje stanje. Godine 2020. odlučio je da se povuče iz glume. U svojoj knjizi No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality napisao je: "Nemogućnost da pouzdano govorite - za glumca je to prekretnica".

Ipak, nedavno se ponovo pojavio pred kamerama, u seriji Shrinking na Apple TV+, gdje tumači lik čoveka koji boluje od Parkinsonove bolesti. Kako je rekao, prvi put na snimanju nije morao da brine o umoru ili fizičkim ograničenjima, što mu je omogućilo da se potpuno posveti glumi.

Majkl Džej Foks godinama aktivno podržava istraživanja i razvoj terapija kroz svoju fondaciju Michael J. Fox Foundation, koja je do sada prikupila više od dvije milijarde dolara za razvoj liječenja Parkinsonove bolesti. Njegova organizacija danas je jedan od ključnih svjetskih pokretača borbe protiv ove teške dijagnoze.