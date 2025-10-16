Šako Polumenta dobio 6. unuče: Ponosni pjevač se obratio snajki, lumpovao sa sinom do zore

Šako Polumenta ponosno je objavio na svom Instagram profilu da je po šesti put postao deda.

Šako Polumenta postao je deda. Njegov sin Adis dobio je sina, a ponosni pjevač nije krio oduševljenje zbog proširenja porodice. Radosnu vijest podijelio je sa pratiocima na društvenim mrežama, a čestitke su ubrzo počele da pristižu sa svih strana.

"Hvala ti Azra za još jednog unuka. Lijepo je imati te u kući, a poštovati kao sve kćerke", emotivan je bio Šako.

Ubrzo nakon toga, Šako je objavio i snimak iz jednog noćnog izlaska, gdje je, zajedno sa sinom Adisom, slavio prinovu u krugu porodice i prijatelja. Veselje je trajalo do zore, a emotivni trenutak zabilježen je uz njegovu pjesmu "Dišem za tebe".

"Otac i sin, za sina i unuka", napisao je Šako u opisu videa.



Dobio šesto unuče

Šako Polumenta iz braka sa suprugom Vesnom ima troje djece, sina Adisa i kćerke Rianu i Rijaldu.

Pored uspješne karijere, pjevač uživa i u ulozi porodičnog čovjeka, a već je ponosni deda petoro unučadi: Mellani, Irie, Klee, Lavu i Šaku junioru. Porodici Polumenta nedavno se pridružio još jedan član, čime je njihova loza bogatija za još jednog nasljednika.

