Vjerio se bivši muž Sofije Vergare

Džo je stavio tačku na brak sa Sofijom i krenuo dalje, dok je lijepa glumica u više navrata spominjala bivšeg u javnosti.

Džo Manganijelo i Kejtlin O'Konor vjerili su se ovog ljeta nakon dvije godine veze, što je Džo potvrdio objavom na Instagramu 17. oktobra. Na selfiju na kojem poziraju sa Džoovim psom Bablisom, Kejtlin ponosno pokazuje svoj dijamantski prsten, dok opis fotografije otkriva tačan datum vjeridbe – 24. jun 2025. godine.

Kejtlin O'Konor je ranije otkrila da njih dvoje povezuje nevidljiva nit još od djetinjstva.

"Oboje smo iz Pitsburga", rekla je Kejtlin za E! News prošlog oktobra, ubrzo nakon što su proslavili prvu godišnjicu veze:

"Iz Juniontauna sam, koji je otprilike sat i po južno od Pitsburga, ali upoznali smo se u Los Anđelesu. Bila sam na zabavi povodom serije Winning Time, a on je bio tamo.“

Iako tada 36-godišnja Kejtlin nije nagovijestila da bi vjeridba mogla uskoro da se dogodi, istakla je da se ona i Džo, koji je ranije bio sedam godina u braku sa Sofijom Vergarom prije nego što su se razišli 2023. godine, uvijek odlično zabavljaju.

"Osjećaj je dobar", opisala je Kejtlin njihov odnos i dodala da je ovo nova era za nju. I Kejtlin i 48-godišnji Džo često dijele trenutke sa svojih zajedničkih putovanja

Džo bio u braku sa Sofijom Vergarom

Džoova romansa sa Sofijom Vergarom završila se 2023. godine, a razvod je finalizovan početkom 2024. godine. Sofija je tada istakla da je njihov brak završen jer su željeli različite stvari.

"Moj brak se raspao jer je moj muž bio mlađi", objasnila je 53-godišnja glumica za El Pais 2024. godine i dodala:

"On je želio da ima djecu, a ja nisam željela da izgleda kao da sam im baba. Mislim da to nije pošteno prema bebi.“

Džo Manganijelo, s druge strane, rekao je za Men’s Journal da su se jednostavno udaljili.

