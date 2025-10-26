Eminem se zaljubio u svoju frizerku: Reper pronašao novu ljubav 20 godina nakon razvoda

Eminem je u vezi sa Katrinom Malotom.

Reper Eminem, pravim imenom Maršal Brus Meters, navodno je ponovo pronašao ljubav gotovo dvije decenije nakon razvoda od bivše supruge Kimberli Skot. Kako prenosi E! News, reper je u vezi sa svojom dugogodišnjom frizerkom i šminkerkom, Katrinom Malotom. Glasine o njihovom odnosu počele su da kruže nakon što su viđeni zajedno na nekoliko privatnih događaja u Detroitu, a izvori tvrde da su bliski već duže vrijeme.

Katrina, koja takođe potiče iz Mičigena, već petnaest godina radi u industriji ljepote i sarađivala je sa brojnim svjetskim zvijezdama poput Snupa Doga, Robina Tika i Fiftija Senta.

Na svojoj zvaničnoj veb-stranici opisala je Eminema kao "genija iz rodnog grada", što je dodatno podgrijalo spekulacije o njihovoj bliskosti.

Eminem se nakon burne prošlosti i razvoda od Kimberli Skot 2006. godine povukao iz javnog života, posvetivši se porodici i muzici.

Njihov odnos je bio pun uspona i padova. Upoznali su se još kao tinejdžeri, više puta raskidali i mirili se, a vjenčali su se dva puta prije konačnog razlaza. Zajedno imaju troje djece - Alainu, Hejli i Stivija, koje reper od tada odgaja u tišini i van medijske pažnje.

Posvećen otac

U posljednjih nekoliko godina, Eminem se u potpunosti posvetio ulozi oca. Njegova usvojena ćerka Alaina udala se prije dvije godine za dugogodišnjeg partnera Meta Molera, a reper je bio duboko emotivan dok ju je ispraćao do oltara.

"Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez mog oca. Blagoslovena sam", rekla je tada Alaina, ističući koliko joj je Eminem značio tokom odrastanja.

Pogledajte fotografije njegove ćerke:

Njegova biološka ćerka Hejli, koja je takođe stekla veliku popularnost na društvenim mrežama, udala se prošle godine. Reper je, prema riječima svedoka, jedva suzdržavao emocije tokom ceremonije, a nedugo zatim objavio je pesmu "Temporary", uz spot u kojem je otkrio da će uskoro postati deda.

