Mnogi ne znaju da je čuvena manekenka Sindi Kraford svojevremeno spomenula Milomira Marića nakon što ju je stavio čak 19 puta na naslovnicu
Milomir Marić posljednjih dana je glavna tema srpske javnosti, nakon što je napustio TV Hepi nakon 18 godina, a i kolaju priče da će preći na RTS. I dok su neki oduševljeni ovom navodnom odlukom, a drugi i ne toliko, poznato je da je Marić tokom duge karijere ugostio neke od najpoznatijih lica sa domaće scene, ali su ga spominjale i neke velike svjetske zvezde, poput Sindi Kraford.
Pogledajte stare fotografije slavne lepotice:
Kakve veze ima Sindi Kraford sa Milomirom Marićem: Stavio je 19 puta na naslovnicu "Duge"
Svojevremno je Marić otvoreno govorio o čuvenom supermodelu koju je je čak 19 puta stavio na naslovnu stranu časopisa "Duga" dok je bio na uredničkoj poziciji.
"Upoznao sam Naomi Kembel i upoznao sam sve manekenke. Jedina koju nisam upoznao, a imam njen orden, to je Sindi Kraford. Ja sam gledao kako ona priča na televiziji u Italiji da je bila na 400 naslovnih strana, Klaudija Šifer bila na 350… i kaže: "Najviše me voli neki urednik iz Beograda, neki list 'Duga'. Taj me je jedne godina objavio 19 puta na naslovnoj strani", rekao je.
Sindi na naslovnici Dugepic.twitter.com/gHS2m2wUvI— lola lolic (@gimmemoregossip)October 30, 2025
Porom je dodao:
"I ja sad to pričam po Beogradu, svi su mislili da se šalim. Tek kada je ona izabrala svoje najljepše naslovne strane izabrala je 9 'Vogue', a i jednu 'Dugu', a ja sam napisao 'Kad počinje rat'. To je baš uoči izbijanja rata, ona u divnom kupaćem kostimu, plavom… – otkrio je Marić tokom jednog gostovanja u AmiG šou.
Kakve veze ima Sindi Kraford sa Milomirom Marićem: Stavio je 19 puta na naslovnicu "Duge"