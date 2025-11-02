Monika Levinski danas izgleda bolje nego prije 30 godina.

Monika Levinski je žena koja je stekla popularnost nakon što se saznalo da je ljubavnica Bila Klintona. O njoj su raspredane brojne priče, bila je tema svih američkih, ali i evropskih medija. Život joj se okrenuo naglavačke i ona zbog toga nije padala u očaj.

Monika Levinski ponovo u centru pažnje, ovog puta zbog izgleda

Počela je da se bavi potpuno drugačijim poslom, a za tu 1995. godinu je znala da kaže da je bila velika prekretnica u njenom životu. Danas ona nije rijaliti zvijezda, nije političarka, ali i dalje izaziva veliku pažnju gdje god da se pojavi.

Ona je postala aktivistkinja i sinoć se, ponovo, našla u centru pažnje i to ne zbog skandala, već zbog stila i samopouzdanja. Monika se pojavila na gala događaju "Moć žena" koji je održan na Beverli Hilsu, i svojim izgledom zasjenila sve prisutne.

Monika je za ovu veoma važnu priliku, budući da je svjesna kakvu pažnju izaziva, odabrala svjetlucavu bakarnu haljinu bez rukava koja je naglasila njenu figuru, dok je kosa blago talasasta padala niz njena leđa.

Minimalni nakit i diskretna šminka doprinijeli su sofisticiranom, ali upečatljivom izgledu. Mediji su odmah primijetili transformaciju, bolji stav, samopouzdanje, i izgled koji odražava ženu koja sada kontroliše svoj život i situacije oko sebe. Iako je decenijama bila predmet medijskog nadzora i javnog osude zbog afere sa bivšim predsjednikom, danas Monika Levinski simbolizuje trijumf nad prošlošću. Njena pojava u javnosti više nije skandal, već poruka o snazi i samopouzdanju.

Monika Levinski ponovo u centru pažnje, ovog puta zbog izgleda

Podsjetimo, afera između Bila Klintona i Monike Levinski bila je jedna od glavnih svjetskih vijesti krajem devedesetih godina. Tadašnji predsjednik SAD je u početku negirao optužbe, da bi kasnije priznao da je imao "neprimjeren intimni fizički kontakt" sa pripravnicom Bijele kuće.

Njegova izjava iz 1998. godine: "Nisam imao seksualne odnose sa tom ženom", postala je jedan od najupečatljivijih citata u američkoj političkoj istoriji.

Levinski je kasnije izjavila da je njihov odnos bio dobrovoljan, ali ga je opisala kao "grubu zloupotrebu moći".

"Svaka ‘zloupotreba’ koja je uslijedila poslije toga činila me je žrtvenim jarcem, kako bi on zaštitio svoj moćni položaj", rekla je Levinski za Vanity Fair 2014. godine. Dodala je i da je tada imala "ograničeno razumijevanje posljedica" i da svakodnevno žali zbog afere, prenosi BBC.

