Bivša Putinova ljubavnica se udala za poznatog pjevača: Vjenčali se na okupiranoj ukrajinskoj teritoriji

Poznati ruski muzičar SHAMAN, nosilac titule "Počasni umjetnik Rusije", oženio se Ekaterinom "Katjom" Mizulinom, istoričarkom umjetnosti i bivšom navodnom partnerkom Vladimira Putina, u ukrajinskom okupiranom Donjecku.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, prema navodima Njujork posta, navodno je bio u romantičnoj vezi sa plavokosom djevojkom "nalik na Barbiku", čak 32 godine mlađom od njega. Riječ je o Ekaterini "Katji" Mizulinoj, istoričarki umjetnosti obrazovanoj u Velikoj Britaniji, koja vodi proukrajinsku (zapravo: prokremaljsku) Ligu za bezbjedan internet - instituciju poznatu kao svojevrsnu službu za državnu cenzuru.

Sada se ponovo našla u centru pažnje. Poznati ruski muzičar i nosilac titule "Počasni umjetnik Rusije", Jaroslav Dronov, poznat pod umetničkim imenom SHAMAN, oženio se Ekaterinom Mizulinom, prenosi Jutarnji list. Snimak dijela ceremonije, koja je održana u ukrajinskom okupiranom Donjecku, pojavio se na Telegram kanalu novopečene supruge.

"U Donjecku smo s Jaroslavom posjetili kancelariju matičara i potpisali", napisala je Mizulina uz video. Istu snimku objavio je i SHAMAN na svom kanalu, uz identičan opis.

Par je na vjenčanju nosio neobične, vojničke maslinaste tunike, a na snimku se vidi i trenutak kada im čelnik samoproglašene Donjecke Narodne Republike, Denis Pušilin, čestita vjenčanje i uručuje buket bijelih ruža.

Veza SHAMANA i Mizuline postala je predmet nagađanja još početkom ove godine, kada je Mizulina objavila zajedničku fotografiju, a ubrzo zatim i video na kojem pjevač pokazuje tetovažu s natpisom "Katja" na ruci.

Ubrzo su zajedno snimili video u kojem pozdravljaju pratioce i žele im "prijatno veče i dobro raspoloženje", a kasnije su pokrenuli i zajednički konkurs za škole, obećavši pobjednicima koncert i potpisivanje autograma.

Na velikom solističkom koncertu u Moskvi u martu SHAMAN je potvrdio da je u vezi sa Mizulinom, a u maju je u emisiji "Centralna televizija" izjavio da planira da legalizuje njihovu vezu. "Kao što moj prijatelj Grigorij Leps kaže - vjenčanje će biti ljeti. Ne znam koje godine, ali svakako ljeti", našalio se tada pjevač.

SHAMAN je ranije bio u braku sa producentkinjom Elenom Martinovom, s kojom je proveo sedam godina, dok je Mizulinoj, koja ima 41 godinu, ovo prvi brak. Pjevač ima 33 godine.

