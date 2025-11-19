Novi skandal na izboru za Mis Univerzum: Tri misice se otrovale, objavile slike iz bolnice

Tri takmičarke su se otrovale hranom, a jedna je provela nekoliko dana u bolnici.

Finale velikog izbora za Mis Univerzum, zakazano je za 21. novembar, a na njemu možda nećemo vidjeti tri misice.

Indonežanska predstavnica Sanli Liu (29), jedna od glavnih favoritkinja, prva je prijavila incident.

"Upravo sam se otrovala hranom, ali ljekari su, srećom, brzo reagovali. Morala sam da otkažem nastup na događaju čim su se pojavili simptomi, bila sam veoma uznemirena".

Prvu pomoć potražile su i Estonka Brigita Šabak (28) i Mađarica Kinčo Deženji (21). Dok su se Brigita i Sanli relativno brzo oporavile i vratile obavezama, predstavnica Mađarske zadržana je u bolnici, gde je provela nekoliko dana.

Incident je izazvao novi talas kritika protiv organizatora izbora za Mis Univerzuma. Mnogi su šokirani zbog brojnih propusta koji prate ovaj važan događaj na međunarodnom nivou.

Ranije je izbio skandal zbog ponašanja potpredsednika organizacije Mis Univerzum. Navat Icaragrisil javno je uvrijedio meksičku lepoticu Fatimu Boš – nazvao ju je glupom jer je odbila da učestvuje u promotivnom fotografisanju. Aktuelna Mis, Viktorija Kjer Teilvig, i još nekoliko takmičarki odmah su napustile događaj u znak solidarnosti, a Icaragrisil je privremeno suspendovan.

