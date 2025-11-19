logo
Za koliko je prodat najskuplji kvadrat stana u Beogradu: Astronomska cijena, a ove lokacije su čist luksuz

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Najskuplji kvadrat stana prodat je po cijeni od 9.805 evra u prvoj polovini 2025. godine.

Najskuplji kvadrat stana u Beogradu Izvor: MONDO/uroš arsić/stefan stojanović

Republički geodetski zavod objavio je danas da je u Srbiji u prvoj polovini 2025. godine najskuplji kvadrat stana prodat po cijeni od 9.805 evra po metru kvadratnom. Stan je prodat u naselju Beograd na vodi.

Kako je navedeno, najveća suma je izdvojena i za stan na istoj lokaciji i iznosila je 1,8 miliona evra. Što se tiče kuća, najskuplja kuća prodata je na Savskom vencu u Beogradu za 3,8 miliona evra.

Najskuplje garažno mjesto prodato je na istoj opštini 66.000 evra. Najskuplji kvadrat prostora prometovan je za 5.648 evra u Beogradu, a najviša postignuta cijena poslovnog prostora je 2,4 miliona evra u Kragujevcu.

Najskuplje poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji u prvoj polovini 2025. godine prodat je za 1,2 miliona evra na teritoriji opštine Kula. 

(Telegraf/MONDO)

Tagovi

Beograd stanovi cijene

Još iz INFO

