Elton Džon u strahu za život: Ne znam koliko mi je ostalo, jedva se držim zbog djece

Elton Džon bije bitku sa brojnim problemima - gubitak vida na desnom oku, operacije kuka i koljena teško su narušile njegovo zdravlje.

Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Elton Džon pretrpio tešku infekciju koja mu je uništila vid na desnom oku, a njegovo zdravstveno stanje se pogoršava.

pretrpio tešku infekciju koja mu je uništila vid na desnom oku, a njegovo zdravstveno stanje se pogoršava. Legendarni muzičar otkriva kako se nosi sa gubitkom vida i brojnim operacijama, uključujući kuk i koljena.

"Ne znam koliko mi je još vremena ostalo" – iskrena ispovijest pjevača koji i dalje ne gubi smisao za humor.

Zdravstveno stanje legendarnog britanskog muzičara, koji je u martu proslavio 78. rođendan, u posljednje vrijeme znatno se pogoršalo. Krajem prošle godine Elton Džon je otkrio da je zbog infekcije potpuno izgubio vid na desnom oku i da bi uskoro moglo da strada i lijevo, a to nije bio jedini razlog za brigu, budući da je fanove donedavno plašio i fotografijama iz bolničkog kreveta.

Muzički svijet sa oduševljenjem je dočekao novi album "Who Believes in Angels?", koji je objavio početkom aprila. Međutim, malo ko je znao da je ser Elton Džon snimanje priveo kraju jedva. Nije bilo ni glamuroznih promocija, ni tradicionalnog druženja sa fanovima. Razloga za zabrinutost ima.

Tokom posljednjih 15 mjeseci prolazio je kroz paklene izazove, jer – prema sopstvenom priznanju – u tom periodu nije mogao ništa da vidi, čita i piše. Jedino ga glas nije izdao. Obožavaoci koji su se dokopali autograma primijetili su da ni on nije isti – zbog problema sa vidom morao je da skrati potpis, pa sada ostavlja samo inicijal E i slovo x, kao simbol poljupca.

Elton Džon

Izvor: Ludovic/Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ne znam koliko mi je još vremena ostalo", iskren je Elton, kojeg su posljednjih godina stigli svi mogući zdravstveni problemi. Između ostalog, dijagnostifikovan mu je i rak prostate, s kojim se izborio tek nakon operacije. Prethodno je 2021. odložio oproštajnu turneju jer je, poslije nezgodnog pada, povrijedio kuk i oba koljena, nakon čega su uslijedili komplikovani hirurški zahvati i dug oporavak.

"Da budem iskren, nije ostalo mnogo od mene. Nemam krajnike, ni slijepo crevo. Nemam prostatu. Nemam desni kuk, koljena… Zapravo, jedino što mi je ostalo je lijevi kuk. Ali još sam ovdje i ne mogu da vam se dovoljno zahvalim, jer vi ste me stvorili", rekao je fanovima genijalni Englez, čiji su vanvremenski hitovi i ekstravagantna garderoba odavno ušli u istoriju.

Elton Džon

Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Nevolje su kulminirale prošlog leta, kada je pretrpeo ozbiljnu infekciju koja je dovela do potpunog gubitka vida na desnom oku. Ni levo nije u najboljem stanju, priznaje pop ikona. Ne može da čita, da gleda sinove kako igraju fudbal i da funkcioniše kao ranije, ali smisao za humor ne gubi i uvijek je spreman za šalu na sopstveni račun.

"Imao sam najnevjerovatniji život, zaista. Neću još dugo biti ovdje, logično, ali uvijek postoji nada. Možda mi se i vrati vid, ko zna. Nauka napreduje. To je ista situacija kao sa sidom. Ne smije čovjek da izgubi nadu, mora sve da podnese stoički, da bude jak, da čini sve što može kako bi sebi olakšao situaciju."

Elton Džon

Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Poslije mukotrpnih terapija stanje na lijevom oku malo se popravilo. Proces izlječenja je veoma spor, a morao je da provede i neko vrijeme u bolnici na ispitivanjima. Ni ljetni odmor nije proveo na uobičajen način. Uz sve to, jasno je da novih koncerata neće biti – to je prošlost.

Iako ističe da nikada ne treba gubiti nadu, ne krije da razmišlja o sudnjem danu. Ipak, zbog porodice bi volio da se priča produži što duže.

"Želim da budem tu kada se budu ženili i dobijali svoju djecu. Mislim da neću to dočekati, ali ko zna… Zato nastojim da što bolje iskoristim vrijeme dok sam još ovdje", otkriva Elton Džon, koji sa suprugom Dejvidom Furnišem ima dva sina, Zaharija (14) i Elajdžu (12).