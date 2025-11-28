logo
Dekolte, čipka i savršena poza u ogledalu: Mirka Vasiljević u nikad izazovnijem izdanju (Foto)

Dekolte, čipka i savršena poza u ogledalu: Mirka Vasiljević u nikad izazovnijem izdanju (Foto)

Mirka se fotografisala u ogledalu, a komentari praticala samo su se nizali.

Mirka Vasiljević objavila sliku u glamuroznom izdanju Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Mirka Vasiljević podijelila je na Instagramu fotografije na kojima pozira u glamuroznoj, dugačkoj crnoj haljini, potpuno sređena od glave do pete.

Besprijekorna šminka, elegantna frizura, bili su dovoljni da Mirka privuče pažnju, a čipkasta haljina sa dekolteom samo je upotpunila izgled.

Toaleta je savršeno isticala njenu vitku figuru, a kompliment su se samo nizali.

Šta jede Mirka Vasiljević?

Mirka Vasiljević ne krije da je godinama na određenom režimu ishrane i da zahvaljujući tome ima prezgodno tijelo.

"Moj doručak nekada bude dobro kvalitetan - pa tu budu i jaja i neka šunka sa strane. Ali gledam da onda ne jedem hljeb uz to. Ručak uglavnom bude meso sa nekim salatama ili riba, ja sam neko ko voli da proba svašta. Večera stvarno treba da bude apsolutno lagana - da kada pojedete večeru, maltene ne osjetite da ste je pojeli. I najbolje bi bilo da večerate do sedam, osam sati uveče. Ili najbolje - idite da spavate pa ćete zavarati glad pa ujutru, kada se probudite, može jači doručak", rekla je ranije Mirka Vasiljević.

