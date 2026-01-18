logo
Poznato od čega je preminuo Mika Aleksić: Zbog bolesti posljednje dane proveo nepokretan, jedva pričao

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Učitelj glume Miroslav Mika Aleksić preminuo je danas u svom domu, a vijest je potvrdio i njegov advokat Zoran Jakovljević.

Od čega je umro Mika Aleksić Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je poslije duge i teške bolesti preminuo Miroslav Mika Aleksić (73), poznati filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik škole glume "Stvar srca".

Detalji o vremenu i mjestu sahrane biće naknadno saopšteni.

Aleksić je preminuo od raka debelog crijeva u svom domu, piše Telegraf.

Mjesecima unazad režiser se nije pojavljivao na suđenjima u slučaju zlostavljanja za koje ga je prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, a zatim i druge djevojke.

Aleksićev branilac Zoran Jakovljević, naveo tada da se Aleksić nalazi u polusvesnom stanju kao i da je apsolutno nepokretan.

Ovo suđenje je nekoliko puta odloženo, a Aleksić je posljednji put prisustvovao suđenju krajem decembra 2024. godine.

Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.

Uhapšen je 16. januara 2021. godine i do 10. septembra iste godine je bio u pritvoru, koji mu je tada zamijenjen kućnim pritvorom uz elekronski nadzor, nakon čega mu je 10. marta 2022. godine ukinut i kućni pritvor i od tada se branio sa slobode.

(Telegraf / MONDO)

