Poznato od čega je preminuo Mika Aleksić: Zbog bolesti posljednje dane proveo nepokretan, jedva pričao

Aleksić je preminuo od raka debelog crijeva u svom domu, piše Telegraf.
Mjesecima unazad režiser se nije pojavljivao na suđenjima u slučaju zlostavljanja za koje ga je prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, a zatim i druge djevojke.
Aleksićev branilac Zoran Jakovljević, naveo tada da se Aleksić nalazi u polusvesnom stanju kao i da je apsolutno nepokretan.
Ovo suđenje je nekoliko puta odloženo, a Aleksić je posljednji put prisustvovao suđenju krajem decembra 2024. godine.
Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.
Uhapšen je 16. januara 2021. godine i do 10. septembra iste godine je bio u pritvoru, koji mu je tada zamijenjen kućnim pritvorom uz elekronski nadzor, nakon čega mu je 10. marta 2022. godine ukinut i kućni pritvor i od tada se branio sa slobode.