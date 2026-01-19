Drama na nastupu Bijelog dugmeta: Čuveni muzičar pao na bini, ležao povrijeđene glave, koncert hitno prekinut (Foto)

Tek se sada saznalo za incident tokom nastupa u najluđoj noći, kada je klavijaturista grupe Ognjan Radivojević na bini doživio nezgodu u kojoj je zadobio povrede, posjekotine i modrice na licu.

Koncert za doček nove 2026. legendarne grupe Bijelo dugme u luksuznom hotelu na Kopaoniku umalo je mogao da se završi tragično, ekskluzivno saznaje Kurir.

Tokom nastupa u najluđoj noći klavijaturista grupe Ognjan Ogi Radivojević na bini je doživio nezgodu u kojoj je povredio glavu, zbog čega je završio s posjekotinama i modricama.

Kako prenosi izvor, ništa nije ukazivalo na to da će u prepunoj sali hotela na Kopaoniku od opšte euforije za sekund nastati pravi tajac i drama.

- Goran Bregović i Bijelo dugme zaista su napravili sjajnu atmosferu u najluđoj noći na Kopu. Sve je bilo krcato, tražila se karta više. Oni su tad prvi put zajedno nastupali na ovoj planini i svi su bili više nego raspoloženi. Ipak, u jednom trenutku nastao je haos i opšti metež na bini, zbog čega je nastup hitno prekinut.Tokom izvođenja jedne pjesme Ogi Radivojević doživio je strašnu nezgodu u kojoj je ozbiljno povrijedio glavu. Imao je dosta sreće jer je sve moglo da se završi s mnogo ozbiljnijim posledicama, pa čak i tragično. Njemu se u jednom momentu zamantalo u glavi i smračilo pred očima. Kako je posegnuo za peškirom da se obriše, on se sapleo o kablove na bini i pao. Nekoliko sekundi je tako nepomično ležao. Muzika je odmah prestala, a šokirani Brega i ostali su odmah pritrčali da mu pomognu - priča sagovornik.

- Napravljena je hitna pauza. Ogija su odmah odveli u bekstejdž i stavili mu led ispod oka. Svi su bili za to da se odmah pozove Hitna pomoć. Međutim, Radivojević je to odbio i poslije kraće pauze, kad je malo došao k sebi, kao pravi profesionalac, on i ostali su ponovo izašli na binu i nastavili koncert kao da se ništa nije desilo. Gostima u prvim redovima ipak nije bilo svejedno, pa su neki od šoka odmah otišli u svoje sobe i više se nisu vraćali. Vjerujte, to je toliko izgledalo dramatično da je prosto nevjerovatno da nije imao teže povrede. Njima ovaj doček sigurno neće ostati u najljepšem sjećanju - zaključio je sagovornik Kuira.

Da je nezgodni pad ostavio tragove na Ognjanovom licu, uvjerila se i novinarska ekipa samo dan kasnije u Budvi.

Brega i Bijelo dugme pevali su na Crnogorskom primorju za reprizu dočeka, a čim smo primijetili Radivojevića, vidjeli smo da mu je lice u modricama i ogrebotinama kao posljedica pada noć ranije na Kopaoniku.

Ipak, ova nezgoda nije uticala na raspoloženje muzičara iz grupe. Oni su svi zajedno strpljivo čekali Bregovića ispred bine u Starom gradu u Budvi da se pojavi s mlađom pratiljom, od koje se nije odvajao, kako bi započeli svoj nastup, kojim su oduševili sve prisutne.

