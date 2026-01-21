Slavna umjetnica koja ljubi 21 godinu mlađeg: „Mladi se boje intime i emocija“

Marina Abramović otvoreno je govorila o intimi mlađih generacija.

Umjetnica Marina Abramović (79) smatra da je intimni život generacije Z u ozbiljnom problemu.

U razgovoru za magazin "Dazed", koji je dala nakon premijere izložbe "Balkan Erotic Epic", ocijenila ga je kao "katastrofu" i otvoreno rekla da je zabrinuta zbog načina na koji mladi danas ulaze u intimne odnose.

"Mislim da je to katastrofa", poručila je Abramovićeva, aludirajući prije svega na oslanjanje mladih na filmove za odrasle i izbjegavanje emocionalne bliskosti.

"Vidim mlađu generaciju koja više nema intimne odnose", nastavila je, tvrdeći da lako dostupni eksplicitni sadržaji mijenjaju percepciju i očekivanja.

Prema njenom viđenju, mnogima su filmovi za odrasle postali praktično jedini "izvor znanja" o intimnim odnosima – i to preko ekrana.

Marina Abramović ističe i drugi problem: strah od vezivanja.

Kaže da se mladi boje da se emocionalno otvore jer strahuju da će biti povrijeđeni.

A, kako dodaje, ljubav i bol često idu ruku pod ruku – i upravo je to dio iskustva koji se ne može "preskočiti" ako se želi prava bliskost.

"Ali ljubav i bol tako lijepo idu zajedno", zaključila je.

Njeni stavovi uklapaju se u širu sliku o kojoj se posljednjih godina sve češće govori – da mlađe generacije imaju manje intimnih odnosa nego prethodne.

Zašto su mladi sve manje intimni? "Gardijan" je nedavno pisao da generacija Z prolazi kroz svojevrsnu "intimnu recesiju".

U istom smjeru idu i podaci koje je prošlog septembra objavila prodavnica erotskim proizvodima "Ljubavi, dušo": prema njihovim statistikama, generacija Z ima najmanje intimnih odnosa godišnje u poređenju sa milenijalcima, generacijom X i bejbi bumerima.

Ljubi 21 godina mlađeg

Izabranik slavne umjetnice, koji je u njen rad uključen kao producent, mlađi je 21 godinu, ali to im nikada nije predstavljalo prepreku za skladnu vezu. Marina Abramović iza sebe ima dva braka i oba su trajala po četiri godine. Sedamdesetih se udala za srpskog konceptualnog umjetnika Nešu Paripovića, a 2005. godine rekla je "da" Italijanu Paolu Kanevariju, koji je od nje bio mlađi 17 godina.

U razgovoru za The Guardian Marina je jednom prilikom govorila o vezi sa Todom Ekertom.

"Intimni odnosi su mi jako važni. Uvijek su bili. Mnogi misle da žene nakon menopauze odustanu od ideje intimnih odnosa. Za mene je se*s postao još bolji nakon menopauze zato što se ne brinem oko trudnoće. Imam dečka koji je 21 godinu mlađi od mene. Odlično je! Nemam problema s tim da sam vrlo se*sualno aktivna. To me čini srećnom. Na intimne odnose gledam kao neophodan balans, baš kao i na dobru hranu, humor i sreću", ispričala je umjetnica, koja nikada nije htjela da ima djecu.

