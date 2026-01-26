Bila u isto vrijeme sa Sinerom i Alkarazom, sad "bacila oko" na holivudskog glumca

Bruks Nejder navodno u vezi sa bivšim mužem Dženifer Lopez

Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA/Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia

Glumac Ben Aflek se dovodi u vezu sa poznatim modelom Bruks Nejder (28). Društvene mreže preplavile objave o toj navodnoj romansi o kojoj pišu vodeći svjetski portali, od TMZ do Page six.

Priča se toliko zahuktala pa se Bruks oglasila preko svojih profila i tvrdi da je ovo istina o njoj i Benu Afleku. Glumac je od 2005. do 2018. bio u braku sa Dženifer Garner (53), sa kojom ima troje djece, Fina, Serafinu i Vajolet.

Oženio se prije tri godine Dženifer Lopez (56), a taj brak okončan je početkom prošle godine. Bruks Nejder je duplo mlađa od Džej Lo, a skoro isto toliko godina je dijeli od Dženifer Garner.

Ovako izgleda Bruks Nejder:

Bila u isto vrijeme sa Alkarazom i Sinerom?

Bruks koja je bliska prijateljica sa Loren Sančez, spajali su ranije sa Tomom Brejdijem da bi se ispostavilo da to nije tačno. U septembru prošle godine pričalo se i pisalo da je Brusk Nejder bila u paralenim vezama sa teniserima Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom. Da stvari budu još luđe, gledala je njihov meč u finalu US Opena u Njujorku.

Poršlog avgusta je u Page Six Radio emisiji Bruks Nejder gostovala sa svojim sestrama, zvijezdama rijalitija "Love Thy Nader". Njih četiri zovu nove Kardašijanke, a sestre modela Sports Illustrated otkrile su da se zanosna Bruks viđa "na terenu i van njega" sa malom grupom udavarača.

Grejs En Nejder poručila je da se njena sestra viđa sa muškarcima sa "svakog polja i terena" (namjerno je upotrebljena reč "court", koja se odnosi na teniski teren), ali je napomenula da se u to ne ubrajaju košarkaši NBA.

