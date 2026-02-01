Tragedija u porodici Snup Doga: Preminula 11-mjesečna unuka poznatog repera

Javnost je iznenadila vijest da je reperu Snupiju Dogu preminula 11-mjesečna unuka

Izvor: YouTube printscreen

Kćerka Snup Doga, Kori Broauds, objavila je da je izgubila dijete navodeći da je "izgubila ljubav svog života".

Kori se oglasila putem Instagrama, navevši da je njena kćerka rođena tri mkeseca ranije u februaru prošle godine te da je umrla u ponedjeljak 26. januara, 20 dana nakon otpusta sa Odjeljenja intenzivne njege za novorođenčad.

Njena beba je provela mesece na odjeljenju intenzivne njege novorođenčadi, ali je otpuštena početkom nove godine. Kori je 6. januara objavila njihovu fotografiju na Instagramu uz opis: "Kod kuće je", izražavajući zahvalnost za molitve svojih obožavatelja: "Bog ih je sve čuo", napisala je ona.

Međutim, u subotu, 31. januara, objavila je crno-belu fotografiju na kojoj drži kćerku u naručju i napisala:

"U ponedkeljak sam izgubila ljubav svog života. Moju Kodi", dok je na svom storiju objavila fotografiju njihovog povratka iz bolnice, komentarišući: "20 dana kasnije? Čovječe, u rasulu sam".

Njen muž je u subotu na Instagramu objavio: "Ja sam najtužnija osoba otkako si otišla Kodi. Ali znam da si u miru. Tata će te voljeti zauvijek".

Djevojčica se rodila u 6. mjesecu

"Princeza je stigla sa 6 mjeseci. Plakala sam i plakala, upoređivala se i upoređivala, kriveći sebe jer nisam bila u stanju da joj pružim sve što joj je bilo potrebno. Ali bez obzira na sve, Bog mi uvijek pokaže da je uz mene! Djevojčica je danas stigla sa 25 nedjelja i ona je najbolja!!" napisala je tada uz sliku malog stopala novorođenčeta.

Kori Broadus je takođe ponovo podijelila objavu medicinske sestre bebe, koja je napisala o gubitku:

"Tužna sam šest dana zaredom. Biti medicinska sestra ima svoje uspone i padove, a ovo je najveći 'pad' koji sam ikada doživjela. Bila mi je čast biti medicinska sestra svoje djevojčice. Okupala sam je poslednji put, rekla joj da je volim, a nisam ni slutila da je pripremam za Raj. Kodini roditelji će zauvijek biti u mom srcu i porodici".

Podsjetimo, kćerka jednog od najpoznatijih repera Snup Doga, Kori Broadus, objavila je zastrašujuće vijesti 2024. godine sa svojim pratiocima na instagramu. Ona je sa samo dvadeset četiri godine pretrpila moždani udar u ranim jutarnjim satima, dok je spavala.