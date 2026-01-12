Snup Dog cenzurisan na dodjeli Zlatnog globusa: Ovo se nije čulo u prenosu uživo

Snup nije mogao da prokomentariše i ono zbog čega je prepoznatljiv.

Izvor: Alessandro Galatoli

Publika na 83. dodeli Zlatnih globusa imala je priliku da se opusti zahvaljujući specijalnom gostu večeri, reperu Snupu Dogu, koji se pojavio na sceni u svom prepoznatljivom stilu kako bi uručio prvu nagradu za najbolji podkast.

Njegov izlazak izazvao je ovacije, naročito kada je ušao uz hit iz 2004. godine „Drop It Like It’s Hot“. Već na samom početku, Snup Dog je preuzeo kontrolu nad atmosferom u sali. U jednom trenutku zatražio je da se muzika zaustavi, a zatim se obratio publici:

"Zaustavite muziku!", viknuo je Snup (54) dok je stajao ispred mikrofona, pa dodao:

"Opustite se malo! Ovo su Zlatni globusi, a vi ste sa D-O-dabl-Džijem. Uživajte, nemojte biti ukočeni! Pomjerite se malo!."

Njegovo obraćanje izazvalo je smijeh i aplauz, ali je kasnije tokom prenosa dio govora bio cenzurisan zbog psovanja.

Kasnije tokom večeri, u govoru koji je bio cenzurisan u televizijskom prenosu, ali se mogao čuti u samom auditorijumu, Snup Dog je još jednom nasmijao prisutne:

"Trenutno sam drogiran kao zmaj. Predugo me držite ovdje gore", rekao je uz smijeh, a upravo ta rečenica nije emitovana u program.

Promjene nakon skandala

Dodjela Zlatnih globusa nekada je važila za jedan od najrazigranijih i najglasnijih događaja u Holivudu, ali je posljednjih godina primjetno smirila ton.

Promjene su uslijedile nakon skandala iz 2021. godine, koji se odnosio na rasnu isključenost i doveo do reforme kriterijuma za članstvo, kao i ukidanja nekadašnjeg naziva Udruženja strane štampe Holivuda za glasačko tijelo.