"Istraga nakon smrti Kurta Kobejna je zbrzana, nešto ne štima": Isplivale nove šok informacije

Nil Lou, koji je proveo 50 godina u Policijskoj upravi Sijetla (SPD), rekao je za Daily Mail da vjeruje da je istraga bila "zbrzana i pogrešno vođena".

Smrt frontmena grupe Nirvana, Kurta Kobejna, i više od tri decenije kasnije izaziva kontroverze. Iako je zvanična verzija da je Kobejn 5. aprila 1994. izvršio samoubistvo hicem iz sačmarice u glavu, bivši kapetan policije iz Sijetla sada tvrdi da "fizički dokazi ne štimaju" i da slučaj nikada nije adekvatno tretiran kao potencijalno ubistvo.

"Ne vjerujem da je to uradio sebi"

"Jednostavno ne vjerujem da je Kurt to uradio sebi", rekao je Lou, iako nije bio dio prvobitnog istražnog tima niti je slučaj vođen u njegovom okrugu.

Prema njegovim riječima, postoje nepravilnosti u vezi sa tragovima krvi, silinom rane od sačmarice, kao i navodne nedosljednosti u policijskim i obdukcijskim izvještajima – uključujući izostavljene bilješke, neunesena svjedočenja i kontradiktorne detalje o događajima koji su prethodili smrti.

Zvanični stav ostaje nepromijenjen

Tijelo 27-godišnjeg muzičara pronađeno je 8. aprila 1994. u stakleniku pored njegove kuće u Sijetlu, tri dana nakon smrti, koju je kasnije kancelarija medicinskog isljednika okruga King okarakterisala kao samoubistvo.

Prema tadašnjem nalazu, Kurt je preminuo od prostrijelne rane zadobijene iz sačmarice Remington Model 11 kalibra 20, koja je pronađena u njegovim rukama, dok je u saksiji u blizini nađena oproštajna poruka.

Policija Sijetla i danas ostaje pri istom zaključku: "Kurt Kobejn je preminuo samoubistvom 1994. godine. To je i dalje stav Policijske uprave Sijetla", navodi se u odgovoru dostavljenom Daily Mailu.

Sporne tačke: krv, ruke i heroin

Lou je posebno ukazao na fotografije sa mjesta događaja, tvrdeći da Kobejnove ruke djeluju „neobično čisto“ za nekoga ko je ispalio hitac iz sačmarice u glavu.

"Sva zrna su evidentirana, ali udar je morao proizvesti značajan raspršeni trag, ne mali, već veliki", rekao je on, dovodeći u pitanje obrazac prskanja krvi.

Dodatnu sumnju, prema njegovim riječima, izaziva i nalaz da je u Kobejnovom organizmu pronađena količina heroina koja je bila otprilike tri puta veća od smrtonosne doze. Lou smatra da bi za unošenje tolikog volumena vjerovatno bila potrebna pomoć druge osobe.

On je takođe kritikovao način na koji je mjesto događaja obezbijeđeno, navodeći da je najmanje 12 policajaca ulazilo i izlazilo iz prostorije, što je, prema njegovom mišljenju, moglo dovesti do kontaminacije dokaza.

Nedosljednosti u dokumentaciji

Nezavisni istraživači, uključujući Mišel Vilkins, tvrde da postoje razlike između izvještaja iz 1994. i dokumentacije objavljene 2014. godine.

Jedan rani policijski izvještaj navodi da je vozač taksija pokupio osobu sa Kurtove adrese koja "nije odgovarala opisu stanara", kao i da navodno nisu uspjeli da pronađu prodavnicu za kupovinu municije. Ti detalji kasnije nisu pomenuti u saopštenjima.

Obdukcioni nalaz pominje i rukom pisanu bilješku u džepu, dok policijski izvještaj iz 1994. navodi samo račun za oružje sa imenom prijatelja Dilona Karlsona.

