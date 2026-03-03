Sin pjevačice Šer, Ilajdža Blu Olman, priveden je u petak uveče nakon incidenta u kampusu jedne privatne škole u saveznoj državi Nju Hempšir.

Izvor: Twitter printscreen/TheCut

Prema navodima lokalnih vlasti, naslednik slavneŠer se tereti za napad, neovlašćen ulazak i upućivanje prijetnji.

Sud je odlučio da ga pusti na slobodu bez plaćanja kaucije, dok je prvo pojavljivanje pred Okružnim sudom u Konkordu zakazano za april, piše Vanity Fair.

Ovo nije prvi put da se muzičar našao u središtu pažnje zbog ličnih problema. U junu prošle godine, završio je u bolnici u Kaliforniji, nakon navodnog predoziranja u Džošua Triju. Policija je tada saopštila da su u njegovoj kući pronađene nedozvoljene supstance.

Vidi opis Uhapšen sin pjevačice Šer: Prije 3 godine ga kidnapovala zbog liječenja, sad upao u školu u Americi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Joe Seer/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Vicki L. Miller/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / PA Images / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Ben Houdijk/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock/Tinseltown Br. slika: 8 8 / 8

Šer je krajem 2023. godine pokrenula postupak za dobijanje starateljstva nad sinom, tvrdeći da zbog ozbiljnih problema sa mentalnim zdravljem i zavisnošću nije u stanju da samostalno upravlja finansijama. Ipak, zahtjev je kasnije povučen, pošto je porodica postigla privatni dogovor.

"Šer kidnapovala sina"

Prije tri godine, pevačicu je otpužila bivša snaja da je kidnapovala rođenog sina iz hotelske sobe u kojoj je bio sa bivšom ženom, s kojom je pokušavao da se pomiri nakon turbuletnog perioda u braku.

Marijelanđela King je iznijela ovu šok tvrdnju na sudu, tokom brakorazvodne parnice sa Elajdžom Bluom Almanom.

Elajdža, mlađi sin pjevačice Šer kojeg je dobila u braku sa drugim suprugom, pokojnim Gregom Almanom, godinama vodi bitku sa narkoticima. Šer, zabrinuta za njegovo zdravstveno stanje, svojevremeno je unajmila obezbeđenje da stoji ispred hotela u kojem je živio, "kako bi pazilo šta radi i gdje ide".

Cher’s son Elijah Allman arrested twice in three days over burglary and school incidenthttps://t.co/9mxOTH814Hpic.twitter.com/2tZq59Qqyk — Standard News (@standardnews)March 3, 2026

Marijelanđela je sada ispričala da je krajem 2022. godine radila na pomirenju sa suprugom, kada su u hotelsku sobu u Njujorku "uletjela četvorica muškaraca i otela Elajdžu".

"Jedan od njih mi je rekao da ih je unajmila Elajdžina majka".

Četiri dana nakon ovog incidenta Kingova je dala izjavu "da ne zna gdje se nalazi njen suprug. Razumijem da se porodica trudi da mu pomogne, nalazi se u nekoj ustanovi, ali nisu mi rekli gdje. Samo želim ono što je najbolje za mog supruga".

Elijah Allman, son of Cher and Gregg Allman, arrested in New Hampshire twice within 48 hours | Click on the image to read the full storyhttps://t.co/gQWpqDrZKc — WMTW TV (@WMTWTV)March 3, 2026

Šer se nikada ovim povodom nije oglašavala, ali mediji prenose da se na potez "kidnapovanja" sina odlučila nakon što je pronađen bez svijesti ispred hotela. Radnici hotela su izjavili da su svakodnevno javljali Šer kada bi zatekli Elajdžu da "luta oko hotela" ili "ostane bez svijesti".

Elajdža je nekoliko puta završavao na rehabilitaciji, a jednom prilikom je otkrio da je počeo da konzumira narkotike kada je imao 11 godina.