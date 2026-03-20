Umro Čak Noris: Stanje mu bilo danima kritično, izgubio bitku nakon hitne hospitalizacije

Čuveni glumac Čak Noris preminuo je nakon hitne hospitalizacije
Legendarni majstor borilačkih vještina i glumac Čak Noris, poznat po filmovima poput The Delta Force i Missing in Action - preminuo je, prenosi TMZ.
Prema navodima njegove porodice, umro je u četvrtak ujutru na Havajima, nakon što je bio hitno hospitalizovan. U saopštenju su naveli:
"Sa velikom tugom dijelimo vijest da je naš voljeni Čak Noris iznenada preminuo juče ujutru. Iako bismo željeli da okolnosti zadržimo u privatnosti, znajte da je bio okružen porodicom i da je otišao u miru".
U objavi se dodaje:
"Živio je život vođen vjerom, svrhom i nepokolebljivom posvećenošću ljudima koje je volio".
TMZ navodi da je Noris bio hospitalizovan u srijedu ili četvrtak, a njegova smrt djeluje iznenadno. Izvor koji je razgovarao s njim u srijedu kaže da je tog dana trenirao i bio raspoložen i vedar.Izvor: MWP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Noris će ostati upamćen po svojim ulogama u akcionim filmovima osamdesetih, kao i po liku teksaškog rendžera Kordela Vokera u seriji Walker, Texas Ranger tokom devedesetih.
U posljednjim decenijama uglavnom se povukao iz glume, uz tek poneku manju ulogu, poput one u filmu The Expendables 2 iz 2012. godine.
Noris je imao crni pojas u više borilačkih vještina, dobio je zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih 1989. godine, a 2010. je postao i počasni teksaški rendžer.
U posljednjim godinama izgubio je nekoliko bliskih osoba, uključujući majku koja je preminula 2024. godine, kao i svoju prvu suprugu, Dajen Holeček, koja je preminula u decembru.