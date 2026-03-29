Progonitelj Bili Ajliš poginuo u jezivom incidentu: Dolazio joj na vrata i dobio zabranu prilaska

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Pogionuo progonitelj Bili Ajliš Izvor: Fred Duval/Shutterstock

Muškarac sa istorijom proganjanja pop zvijezde Bili Ajlišpoginuo je nakon što ga je udario voz na Long Ajlandu tokom džoginga, u ranim jutarnjim satima.

Prenel Rusou (30), iz Farmingdejla, udario je voz kompanije Long Island Rail Road u Westbury oko 5.38 ujutru u srijedu, saopštili su lokalni zvaničnici. Policija je navela da je Rusou u tom trenutku džogirao u blizini pruge, a njegova smrt se za sada vodi kao nesrećan slučaj, prenosi New York Post.

Rusou je prvi put dospio u žižu javnosti 2020. godine, kada se više puta pojavljivao ispred kuće pjevačice u Los Anđelesu, zbog čega su Bili i njena porodica zatražili sudsku zabranu prilaska. Sudska dokumenta navode da je tokom više dolazaka u maju te godine ispoljavao "nepredvidivo ponašanje" ispred kuće u kojoj živi sa roditeljima, što je na kraju dovelo do njegovog hapšenja zbog neovlašćenog ulaska na posjed.

Tokom jednog od tih susreta, pjevačicin otac Patrick O'Konel navodno je razgovarao sa Rusouom na vratima, a on je tada priznao da je možda pogriješio kuću – da bi se kasnije istog dana ponovo vratio. Sudska dokumenta otkrivaju da se Rusou više puta vraćao tokom 4. i 5. maja, ispoljavajući sve nepredvidivije ponašanje koje je uznemirilo Bili i njenu porodicu.

Njen advokat, zatražio je zabranu prilaska u trajanju od pet godina, ali je sudija Gould-Saltman na kraju izrekao mjeru u trajanju od tri godine. Tokom svog prvog pojavljivanja ispred kuće, Rusou je pozvonio na vrata i putem kamere Ring upitao pjevačicinog oca, da li pjevačica živi tamo. Iako mu je Patrik rekao da je na pogrešnoj adresi, Rusou se kasnije tog večernjeg dana vratio.

Sudska dokumenta opisuju uznemirujuće ponašanje: u jednom trenutku sjedio je na verandi čitajući knjigu dok je razgovarao sam sa sobom, ignorišući ponovljene molbe Patrika da ode. Kada je stiglo privatno obezbjeđenje, Rusou je nevoljno otišao – samo da bi se te noći ponovo vratio, skrivajući se iza zida kao da planira da ostane tamo.

Bili Ajliš je u sudskim dokumentima opisala te incidente kao "zastrašujuće", ističući koliko su njenu porodicu i nju same opteretili. Uprkos zabrani prilaska, Rusouova upornost i nepredvidivo ponašanje činili su susrete izuzetno uznemirujućim, piše Daily Mail.

Njegov Instagram nalog takođe je sadržao uznemirujuće sadržaje, uključujući crtež koji podsjeća na pjevačicu, uz zagonetnu poruku: "U svakom slučaju - volim te k.... to je sve."

