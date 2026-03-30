Dakota Džonson pokazala savršeno tijelo: Intimne dijelove pokrila knjigom i kosom

Američka glumica Dakota Džonson (36) ponovo je dospjela u centar pažnje, ovog puta ne zbog glume, već i zbog izgleda koji je izazvao brojne reakcije.

Povod je bila nova kampanja za brend „Calvin Klein“, u kojoj je snimila niz provokativnih fotografija.

Na nekima, Dakota Džonson pozira u toplesu, samo u farmerkama, dok na drugim fotkama nosi donji veš. Jedna fotografija prikazuje je na kauču u crnom grudnjaku i štiklama, dole nema ništa, dok je na drugoj gola gore, a zaklanja grudi rukama naslonjena na prozor.

Fanovi su oduševljeni njenim zgodnim tijelom i mladolikim licem, ali su se, naravno, odmah pojavile i spekulacije da nije prirodna. Plastični hirurg Šon MekNeli je o tome iznio svoje mišljenje za „Daily Mail“. On nije lično radio s njom, ali je analizirao njene fotografije kroz godine i izneo pretpostavke o mogućim estetskim korekcijama.

Po njegovom mišljenju, moguće je da je radila manju korekciju kapaka i obrva, jer djeluje da ima više prostora iznad trepavica i zategnutije kapke, bez viška kože. Pretpostavlja da koristi botoks, jer nema izražene bore, kao i da ima filere u obrazima i usnama zbog njihove punije forme u odnosu na to kako su izgledali ranije. Ipak, hirurg naglašava da takav izgled može održavati i kvalitetnom njegom kože, kao i tretmanima za ujednačavanje tena i obnavljanje kože.

Ukratko, nema potvrde da je Dakota Džonson radila estetske zahvate, ali hirurg vjeruje da njen lijep izgled lica nije samo rezultat genetike, već i pažljivo odabranih estetskih i kozmetičkih tretmana. Što se tiče vitkog zategnutog tijela, hirurg nije pominjao da je radila estetske zahvate. Dakota je prirodno vitka i zgodna, a svi znamo da dobar izgled koji genetika podari mora da se održava redovnim vježbanjem, negom kože i odgovarajućom ishranom.

