Rekviziti za novi spot proglašeni vojnim naoružanjem: Nekadašnja misica završila u policiji zbog Alke Vuice

Alka Vuica komentirala je šokantan događaj koji je obilježio snimanje njenog novog spota.

Snimanje spota za novu pesmu Alke Vuice i Damira Martinovića Mrleta iz grupe "Let 3", pod nazivom "Rata-ta-ta-ta", obilježio je neočekivan i dramatičan događaj.

O svemu se na društvenim mrežama oglasila Ana Batarelo, poznata Splićanka koja je predstavljala Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Planet Earth 2014, a sada je učestvovala u snimanju i realizaciji spota.

"Dogodila se situacija koju ću dugo pamtiti. Privedena sam u policijsku stanicu i optužena da su mi oduzeta tri mitraljeza hrvatske vojske", započela je svoju podužu objavu na Instagramu, a zatim je prepričala celu situaciju. Ekipa je nakon cjelodnevnog snimanja otišla da se odmori u hotel u kojem su bili smješteni, a rekvizite za spot koje su pozajmili iz kompanije Jadran film ostavili su na recepciji, kako bi opušteno mogli da uživaju na večeri. Nakon toga su, umorni od napornog dana, svi otišli na spavanje, a onda je Anu probudio neočekivan poziv sa recepcije.

"Ana Batarelo, možete li, molim vas, da siđete na recepciju? Imamo problem sa vašim oružjem", rekao joj je glas sa druge strane slušalice, a ona je odmah pozvala Alku koja je sa njom sišla do recepcije. Tamo ih je dočekao obezbjeđenje koje je bilo vidno uznemireno i već je pozvalo policiju.

"Uspavana i pomalo nervozna, pokušala sam da mu objasnim da je riječ o rekvizitima za koje imamo potvrdu o korišćenju i da nisu opasni, kao i da sam ih ostavila na sigurnom mjestu kako ih neko ne bi ukrao. Ipak, uprkos objašnjenju, insistirao je da policija dođe", nastavila je Ana.

Dalje je otkrila da se događaj završio njenim privođenjem, a rekviziti su okarakterisani kao vojno naoružanje. U komentarima ispod njene objave potom se oglasila i potresena Alka.

"Bilo je stvarno strašno i nikako ne mogu da zaspim... Ne mogu da vjerujem u kakvom vremenu živimo! Slobodniji smo bili za vrijeme Rata-ta-ta... o Jugoslaviji da i ne govorim. Žao mi je što sam ti dala 'oružje' i što si ga preuzela za moj video-rad, a sada odgovaraš kao da si 'terorista'! Kažu – 'oduzete su ti tri mitraljeza', a, maco, nisi ni zapucala! Oprosti, zlato, ali kao što moja nova pjesma 'Rata-ta-ta' poručuje: stalno nas je*u oni koji su svoj posljednji metak odavno ispalili", napisala je pjevačica, koja je Aninu objavu podijelila i na svom Instagram profilu.

Da se ne radi ni o kakvom marketinškom triku za promociju pjesme, Alka je potvrdila i objavom dokumenta o privođenju u svojim Instagram storijima.

