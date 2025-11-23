Snimljen kao kratki film: Laušević bio u spotu svjetski poznatog pop benda

Žarko Laušević ostao je upamćen po brojnim filmskim i pozorišnim ulogama, no mnogi ne znaju da je svojevremeno bio i u spotu svjetske pop senzacije

Izvor: printscreen/youtube/SERGiO Go

Žarko Laušević je bio i ostao jedna od najvećih glumačkih legendi koje je region ikada imao — čovjek čiji su likovi na filmu, televiziji i pozorištu obilježili cijelu jednu epohu. Međutim, i pored velikog uspjeha i kultnih uloga, postoji jedan projekat o kojem se malo govorilo, iako su ga pogledali milioni širom svijeta.

Riječ je o muzičkom spotu čuvene njemačke grupe "Alphaville" koja je stekla svjetsku slavu pesmama "Forever Young", "Big in Japan", "Sounds like melody" i mnogim drugim.

Alphaville Forever Young Izvor: YouTube

Upravo je u jednom njegovom spotu Laušević glavni protagonista, rame uz rame sa glumicama Mirjanom Joković i Tatjanom Venčelovski.

Izvor: printscreen/youtube/SERGiO Go

Sam spot nije klasičan muzički video već je zapravo snimljen kao kratki film, a potpisuje ga velikan sedme umjetnosti, čuveni ruski glumac i reditelj Aleksandar Kajdanovski, poznatog po legendarnoj ulozi u Tarkovskovom "Stalkeru".

Izvor: printscreen/youtube/SERGiO Go

Cijeli projekat sniman je u pravoslavnom hramu i predstavlja dio većeg umjetničkog ciklusa pod nazivom "Songlines", a video obiluje emotivnim scenama, ali i trenutke gdje je jedna od glumica potpuno naga nakon čega se srpski glumac onesvijestio.

Pjesma "For a Million", kao dio tog koncepta, vrlo brzo je osvojila publiku, dok je domaća javnost tek kasnije otkrila da je Žarko Laušević glavna zvijezda.

Pogledajte spot:

Alphaville - For A Million Izvor: YouTube

(MONDO)