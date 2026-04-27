"Annie, are you OK?": Otkrivena jeziva priča iza hita Majkla Džeksona

Majkl Džekson je 1987. godine pokazao plesni korak koji je zaludio svijet, ali i postavio pitanje na koje je tek nedavno stigao odgovor.
Pjesma "Smooth Criminal" jednog od najpoznatijih izvođača pop muzike Majkla Džeksona, zaludjela je svijet ne samo zbog ritma i čuvenog plesnog koraka koji prkosi gravitaciji, već i pitanja "ko je Eni" iz pjesme.
Stihovi "Annie, are you OK?" postali su kultni, a mnogi su se tokom godina pitali da li je ona stvarna osoba i da li je neki događaj iz Majkove prošlosti inspirisao nastanak pjesme.
Pa, ko je Eni?
Majkl Džekson je čuveno pitanje, prije hita "Smooth criminal", postavljao iz jednog neočekivanog razloga - obuke davanja vještačkog disanja.
U kursevima reanimacije na koje je išao sa braćom, često se koristi lutka za vježbanje poznata kao "Resucitation Annie". Tokom obuke, uče vas da žrtvu, u ovom slučaju - Eni - pitate da li je dobro, kako biste provjerili u kom je stanju osoba prije nego što se započne davanje prve pomoći.
Upravo to pitanje "Annie, are you OK" je završilo u pjesmi jer je Džekson bio fasciniran njenim ritmom i dramatičnošću.
Tajnu je jednom prilikom otkrio saradnik Majkla Džeksona koji je objasnio važnost ponavljanja fraze koja je potom postala kultna.
if you've ever wondered who Annie was in Michael Jackson's "Smooth Criminal", this is the explanation you've been waiting for
Pjesma "Smooth Criminal" objavljena je 1987. godine kao dio legendarnog albuma Bad.
