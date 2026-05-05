Iza glamura Met Gale odvijala se prava drama: Hapšenja i skandali zbog natpisa upućenih Bezosu

Ovogodišnja Met Gala, najglamurozniji modni događaj godine, ostaće upamćena ne samo po glamuru na crvenom tepihu već i po protestima i incidentima ispred Metropoliten muzeja u Njujorku

Dok su se slavne ličnosti u ekstravagantnim kreacijama penjale uz stepenice čuvenog Metropoliten muzeja, sa druge strane ulice okupili su se demonstranti koji su kritikovali društvene nejednakosti i uslove rada u Amazonu.

U središtu kontroverzi našli su se Džef Bezos i njegova supruga Loren Sančez Bezos, koji su ove godine bili među glavnim sponzorima i počasnim predsjednicima dobrotvorne večeri.

Prema pisanju Page Sixa, za to su izdvojili najmanje 10 miliona dolara (oko 9,2 miliona evra). Njihovo učešće izazvalo je proteste, a na transparentima su se mogle vidjeti poruke poput "Vaš crveni tepih umrljan je krvlju".

Situacija je dodatno eskalirala kada je došlo do naguravanja između demonstranata i policije u blizini crvenog tepiha, što je završilo jednim hapšenjem. Jedna osoba je, prema navodima, pokušala da se probije ka prostoru događaja preskačući zaštitne barijere.

Jedna od demonstrantkinja, 21-godišnja El Fenajde, navela je da ju je na protest podstakla smrt radnika u Amazonovom skladištu i problemi sa radnim uslovima, ističući da učesnici događaja "snose dio odgovornosti" time što prisustvuju. Grupa Rajz end Rizist organizovala je i sopstveni "Crveni tepih otpora", dok je britanska grupa Evrivan Hejts Ilon kritikovala poresku politiku i odnos prema radnicima kroz performanse i instalacije.



Širom Njujorka osvanule su reklame i instalacije po zgradama sa oštrim kritikama na račun Bezosa:

Britanska grupa aktivistkinja i drugi demonstranti upozoravali su na nejednakosti, dok je sindikat zaposlenih Metropoliten muzeja istakao da neki radnici zarađuju manje od cijene ulaznice za galu. Kritike su se širile i društvenim mrežama, kao i javnim prostorom Njujorka.

Reakcije organizatora bile su odbrambene – Ana Vintur odbacila je kritike, dok je direktor muzeja Maks Holajn događaj opisao kao dio tradicije američke filantropije. Stručnjaci, poput modne novinarke Emi Odel, ocjenjuju da Met Gala donosi ogroman uticaj i vidljivost, ali i otvara pitanje društvenih nejednakosti koje je prate godinama.

Ulaznice za događaj i do 100.000 dolara

Ove godine događaj je dodatno povezao modu i tehnologiju, sa zvanicama iz kompanija poput OpenAI-ja, Mete, Snapa, Šopifaja i Amazona. Met Gala i dalje ostaje jedan od najskupljih događaja na svijetu, gdje ulaznice dostižu oko 100.000 dolara, a cijene stolova i do 350.000 dolara.

I pored glamura, brojni politički i javni akteri su ga preskočili, dok su drugi, poput gradonačelnika Njujorka i njegovih rivala, komentarisali događaj izvan muzeja, dodatno naglašavajući kontrast između luksuza i društvenih tema koje ga prate.

